عاتبه لاعتدائه على شقيقه، حبس عاطل بتهمة قتل عامل بالطالبية

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل أنهى حياة عامل في الطالبية، طعنا بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن الضحية عاتب المتهم لاعتدائه على شقيقه، ما دفع الجاني لقتله.

مقتل عامل طعنا بسلاح أبيض في الطالبية

البداية كانت بورد بلاغ للعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، يفيد مقتل عامل طعنا بسلاح أبيض في الطالبية.



وبإجراء التحريات تبين أن عاطل تم تحديد هويته، وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه عاتب المتهم لاعتدائه على شقيقه بالضرب.

وعقب ذلك أشهر المتهم سلاح أبيض وطعن المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.