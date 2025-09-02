الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
أول تحرك أمني في بلاغ عمرو أديب ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والتهديد

عمرو أديب ومرتضى
عمرو أديب ومرتضى منصور، فيتو

تواصل أجهزة الأمن التحقيق في بلاغ تقدم به الإعلامي عمرو أديب ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، من خلال محضر رسمي قام بتحريره بقسم شرطة العجوزة يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد وذلك من خلال فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات الواقعة. 


وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال بحضور وكيل عن مكتب المحامي طارق جميل سعيد بصفته وكيلًا عن الإعلامي عمرو أديب إلى مكتب المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، وتحريره محضرًا ضد رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور لقيامه بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء على الصفحة الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قرارات جديدة عاجلة ضد سوزي الأردنية وعلياء قمرون وعبد العاطي

إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه

أول تحرك أمني لكشف ملابسات واقعة اعتداء سائق على فتاة بمدينة نصر

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بحدائق القبة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

قبل محاكمتها، نص أقوال أم سجدة في التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

أقوال زوجة حمادة هلال في بلاغ سرقة فيلتهم وسبب التنازل

منع سفر وإخلاء سبيل، آخر تطورات التحقيق مع الراقصات والبلوجرز المتهمات بنشر محتوى خادش

قبل النطق بالحكم، سيناريوهات محتملة في قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة

المستشار مرتضي منصور

