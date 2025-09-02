أول تحرك أمني في بلاغ عمرو أديب ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والتهديد

تواصل أجهزة الأمن التحقيق في بلاغ تقدم به الإعلامي عمرو أديب ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، من خلال محضر رسمي قام بتحريره بقسم شرطة العجوزة يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد وذلك من خلال فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات الواقعة.



وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال بحضور وكيل عن مكتب المحامي طارق جميل سعيد بصفته وكيلًا عن الإعلامي عمرو أديب إلى مكتب المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، وتحريره محضرًا ضد رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور لقيامه بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء على الصفحة الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

