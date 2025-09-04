الخميس 04 سبتمبر 2025
حوادث

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

عروس حلوان، فيتو
عروس حلوان، فيتو

عروس حلوان، كشف عبد الله كرم، شقيق العروس الراحلة إسراء، أن شقيقته توجهت إلى أحد مراكز التجميل في حلوان قبل زفافها بأيام قليلة، في محاولة للظهور بأفضل صورة، إلا أن الأمر انتهى بفاجعة.

توقف عضلة القلب لـ 45 دقيقة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على قناة "إم بي سي مصر"، أن شقيقته إسراء كرم تعرضت لحقن خاطئ في الوريد أدى إلى توقف عضلة القلب لأكثر من 45 دقيقة، وهو ما تسبب في وفاتها، بحسب التقرير الطبي الرسمي.

صدمة الأسرة ومطالب بالمحاسبة

وأشار شقيق العروس إلى أن الأسرة لا تعرف حتى الآن تفاصيل الخطأ الطبي الذي أودى بحياتها، مؤكدًا أن المستشفى أبلغتهم عند وصولها بأنها وصلت متوفاة.

وطالب عبد الله كرم بمحاسبة المسئولين عن الحادث، معتبرًا ما جرى إهمال طبي جسيم يستوجب العقاب العادل.

وصرحت نيابة الجيزة بدفن إسراء، المعروفة إعلاميا بـ عروس حلوان ضحية الخطأ الطبي في مركز تجميل.

