شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

عروس حلوان، كشف عبد الله كرم، شقيق العروس الراحلة إسراء، أن شقيقته توجهت إلى أحد مراكز التجميل في حلوان قبل زفافها بأيام قليلة، في محاولة للظهور بأفضل صورة، إلا أن الأمر انتهى بفاجعة.

توقف عضلة القلب لـ 45 دقيقة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على قناة "إم بي سي مصر"، أن شقيقته إسراء كرم تعرضت لحقن خاطئ في الوريد أدى إلى توقف عضلة القلب لأكثر من 45 دقيقة، وهو ما تسبب في وفاتها، بحسب التقرير الطبي الرسمي.

صدمة الأسرة ومطالب بالمحاسبة

وأشار شقيق العروس إلى أن الأسرة لا تعرف حتى الآن تفاصيل الخطأ الطبي الذي أودى بحياتها، مؤكدًا أن المستشفى أبلغتهم عند وصولها بأنها وصلت متوفاة.

وطالب عبد الله كرم بمحاسبة المسئولين عن الحادث، معتبرًا ما جرى إهمال طبي جسيم يستوجب العقاب العادل.

وصرحت نيابة الجيزة بدفن إسراء، المعروفة إعلاميا بـ عروس حلوان ضحية الخطأ الطبي في مركز تجميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.