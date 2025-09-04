الخميس 04 سبتمبر 2025
الاستماع لأقوال المصابين في انقلاب ميكروباص بالجيزة

التحقيق في الواقعة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 10 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى المحور المركزي في الجيزة. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

 

وقوع حادث مروري بالجيزة 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى المحور المركزى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف. 

