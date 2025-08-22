حلاوة المولد، طريقة عمل "الشكلمة" فى البيت بمكونات بسيطة

طريقة عمل الشكلمة، تعد الشكلمة من أشهر وألذ حلوى المولد النبوي، حيث تتميز بمذاقها الغني وجمال قوامها المقرمش من الخارج والطري من الداخل، وتعتمد بشكل أساسي على جوز الهند المبشور الذي يمنحها النكهة الفريدة.

ورغم أنها تباع بكثرة في محلات الحلويات خلال موسم المولد، إلا أن تحضيرها في المنزل يعتبر سهل وممتع، ويضمن مذاق طازج وخالي من أي إضافات صناعية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الشكلمة.

مكونات عمل الشكلمة:-

2 كوب من جوز الهند المبشور ويفضل أن يكون متوسط النعومة

1 كوب من السكر الناعم

3 بياض بيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر

رشة ملح صغيرة لتعزيز الطعم

نصف ملعقة صغيرة من بشر الليمون اختياري لإضفاء نكهة منعشة

ورق زبدة للتسوية

طريقة عمل الشكلمة

طريقة عمل الشكلمة:-

قومي بتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 160 مئوية حرارة متوسطة، حتى يكون جاهز عند إدخال الشكلمة.

في وعاء عميق، ضعي بياض البيض مع رشة الملح، ثم اخفقي باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح قوامه رغوي وهش ويزداد حجمه.

أضيفي السكر تدريجيا أثناء الخفق، حتى يذوب تماما ويصبح الخليط لامع وكثيف مثل الكريمة.

بعد ذلك أضيفي الفانيليا وبشر الليمون إن أحببت.

ضعي جوز الهند المبشور على خليط البيض والسكر، وقلبي ببطء باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى تتجانس المكونات معا ويصبح لديكِ عجينة متماسكة.

باستخدام ملعقة صغيرة أو يديكِ المبللتين بالماء، شكلي كرات صغيرة أو أقماع وضعيها على صينية مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة وأخرى لأنها قد تتمدد أثناء الخبز.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح بين 15 – 20 دقيقة تقريبا، أو حتى تكتسب الشكلمة لون ذهبي جميل من الأطراف وتبقى طرية قليل من الداخل.

بعد خروجها من الفرن، اتركيها لتبرد تماما حتى تتماسك، ثم رصيها في طبق التقديم وقدميها كإحدى حلوى المولد الشهية.

لا تبالغي في خبز الشكلمة حتى لا تجف وتصبح قاسية، يكفي أن تتحمر أطرافها قليلا.

يمكنك تزيين الوجه بحبة لوز أو نصف كريز قبل الخبز لإضفاء شكل أجمل.

في حال رغبتى في قوام أكثر نعومة، استعملي جوز الهند الناعم بدلا من المتوسط.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل أو الحليب المكثف المحلى مع الخليط لمزيد من الطراوة.

القيمة الغذائية للشكلمة:

الشكلمة غنية بالطاقة بسبب احتوائها على السكر وجوز الهند، كما أن جوز الهند يوفر كمية جيدة من الألياف والدهون الصحية المفيدة للجسم، لكنه في الوقت نفسه عالي السعرات، لذا يفضل تناولها باعتدال خصوصا لمرضى السكري أو من يتبعون حمية غذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.