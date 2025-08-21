حلاوة المولد، طريقة عمل الحمصية بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الحمصية، الحمصية من أشهر وأشهى أنواع حلوى المولد النبوي الشريف في مصر والدول العربية، حيث تتميز بمذاقها المقرمش الحلو.

وطريقة عمل الحمصية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على الحمص الغني بالبروتين والألياف، مع لمسة من العسل أو السكر الذي يمنحها المذاق المميز، وهي من الحلويات التقليدية التي ارتبطت بالمولد النبوي الشريف، لكنها تصلح أيضا كسناك منزلي لذيذ.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الحمصية.

مكونات عمل الحمصية:

½ كيلو حمص مسلوق ومقشر ويفضل تحميصه قليلا حتى يظل مقرمش

½ كيلو سكر أبيض

½ كوب ماء

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز لمنع تبلور السكر وإعطاء قوام لامع ومتماسك

عصير نصف ليمونة للمساعدة في ضبط القوام

ملعقة صغيرة فانيليا

زيت نباتي أو سمن لدهن الصينية

طريقة عمل الحمصية

يغسل الحمص وينقع ليلة كاملة في الماء.

يسلق حتى ينضج، ثم يصفى جيدا من الماء ويترك ليجف.

يمكن تحميص الحمص في الفرن أو على نار هادئة قليلا ليصبح أكثر قرمشة ويحتفظ بمذاقه عند الخلط مع السكر.

في إناء عميق يوضع السكر مع الماء على نار متوسطة.

يقلب برفق حتى يذوب السكر تماما، ثم يضاف عسل الجلوكوز.

يترك الخليط يغلي حتى يصل إلى مرحلة الكراميل ويتحول لونه إلى ذهبي فاتح.

يضاف عصير الليمون لمنع تبلور السكر، ويقلب بحرص.

عندما يصبح الكراميل جاهز، يضاف الحمص بسرعة مع التقليب المستمر حتى يتغلف كل الحبات جيدا.

يمكن إضافة الفانيليا في هذه المرحلة لزيادة النكهة.

تدهن صينية أو رخامة نظيفة بقليل من الزيت.

يسكب الخليط فورا ويفرد باستخدام ملعقة مدهونة بالزيت أو بالنشابة.

يقطع إلى مربعات أو مستطيلات قبل أن يبرد تماما حتى لا يتكسر.

يترك ليبرد تماما ويصبح جاهز للتقديم.

يجب العلم أن السرعة مهمة جدا بعد إضافة الحمص للكراميل، لأن الخليط يتماسك بسرعة.

يجب دهن اليدين والأدوات بالزيت لتفادي التصاق الخليط.

يفضل أن يكون الحمص ناشف ومحمص حتى لا يخرج رطوبة تؤثر على قوام الحلوى.

يمكن إضافة رشة قرفة أو سمسم محمص لإعطاء مذاق مختلف.

إذا أصبح الكراميل قاسي جدا، يمكن إضافة ملعقة ماء ساخن لإعادته لقوام مناسب قبل إضافة الحمص.

القيمة الغذائية للحمصية

الحمص من البقول الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الحمص:-

الحمص مصدر غني بالبروتين النباتي والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

يحتوي على معادن مثل الحديد، المغنيسيوم، الزنك المفيدة للجسم.

أما السكر والعسل فيعطيان طاقة سريعة، لذلك تعتبر الحمصية حلوى مناسبة في الاحتفالات ولكن يُفضل تناولها باعتدال.

