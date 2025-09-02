قرارات جديدة عاجلة ضد سوزي الأردنية وعلياء قمرون وعبد العاطي

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات ضد بعض البلوجرز المحبوسين حاليا، بتهم نشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة الآداب العامة، وغسيل الأموال في التقرير التالي.

حبس البلوجر سوزي الأردنية

جدد قاضي المعارضات حبس البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة الآداب العامة 15 يوما بواسطة الفيديو كونفراننس.

كما قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

التيك توكر محمد عبدالعاطي

كما جدد قاضي المعارضات حبس التيك توكر محمد عبد العاطي 15 يوما بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت المحكمة المختصة أصدرت حكمها بمنع التيك توكر محمد عبدالعاطي من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وعُرض الأمر على محكمة جنايات القاهرة، التي أيدت قرار التحفظ على أمواله ضمن الإجراءات القانونية المتخذة في القضية.

علياء قمرون

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس صانعة المحتوى المعروفة باسم علياء قمرون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمة فيها ببث مقاطع فيديو "خادشة للحياء" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على علياء قمرون عقب تداول مقاطع فيديو لها عبر منصات التواصل، اعتُبرت متضمنة إيحاءات غير لائقة وتتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع، وذلك ضمن جهود التصدي للمحتوى غير الأخلاقي عبر الإنترنت.



