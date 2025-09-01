الإثنين 01 سبتمبر 2025
حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بحدائق القبة

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق شقة سكنية بحدائق القبة،فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بحدائق القبة، مساء الإثنين، ونتج عنها إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق، تم نقلهم للمستشفى عبر سيارات الإسعاف التي انتقلت بصحبة قوات الأمن والحماية المدنية، عقب تلقي مدير مباحث القاهرة بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث.

بينما تقوم قوات المباحث جمع التحريات والمعلومات حول الحادث وفرض كردون أمني لمنع امتدادها للعقارات المجاورة.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق للوقوف على أسبابه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

