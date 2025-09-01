السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بحدائق القبة

نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بحدائق القبة، مساء الإثنين، ونتج عنها إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق، تم نقلهم للمستشفى عبر سيارات الإسعاف التي انتقلت بصحبة قوات الأمن والحماية المدنية، عقب تلقي مدير مباحث القاهرة بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث.

بينما تقوم قوات المباحث جمع التحريات والمعلومات حول الحادث وفرض كردون أمني لمنع امتدادها للعقارات المجاورة.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق للوقوف على أسبابه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.