أول تحرك أمني لكشف ملابسات واقعة اعتداء سائق على فتاة بمدينة نصر

ترصد الأجهزة الأمنية مقطع فيديو، متداول على صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر مشادة كلامية بين فتاة وقائد سيارة بمدينة نصر، وتعدى السائق عليها بالرجل في بطنها.

وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابساتها واستدعاء الفتاة والسائق لسؤالهم حول الواقعة.

وكشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أي بلاغ رسمي حتى الآن بالواقعة، لكنها تفحص الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت هبة نور ناشرة الفيديو، ذكرت أنها كانت تقود سيارتها يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، حوالي الساعة التاسعة والربع مساءً بشارع أحمد تيسير، واضطرت للتوقف على جانب الطريق بسبب عطل.



وأضافت أن قائد سيارة تويوتا كورولا معتمة الزجاج اقترب منها ووجه إليها ألفاظًا مسيئة، ثم نزل من سيارته واعتدى عليها بالركل في بطنها حتى سقطت على الأرض، واستولى على هاتفها المحمول.



وأشارت هبة إلى أن بعض المتواجدين حاولوا الدفاع عنها، إلا أن المعتدي أوهمهم بأنه ضابط وتمكن من مغادرة المكان، فيما هناك كاميرات مراقبة رصدت تفاصيل الحادث.

