أقوال زوجة حمادة هلال في بلاغ سرقة فيلتهم وسبب التنازل

ترصد فيتو أقوال زوجة الفنان حمادة هلال خلال سماع أقوالها في نيابة القاهرة الجديدة في واقعة سرقة الفيلا، الخاصة بهم بالتجمع الخامس.

 حيث قالت زوجة الفنان حمادة هلال: "قبل إلقاء القبض على الخادمة، أو المتهمة، وهي مخدومتهم وتعمل معها منذ شهور، وفي الأيام الأخيرة طلبت مبلغا ماليا لحاجتها إليه.

وأضافت: “بالفعل أعطيت الخادمة مبلغا ماليا وبعدها تفاجأت باختفائها من الفيلا، وتفاجأت باختفاء هاتفي المحمول”.

أكدت، زوجة الفنان حمادة هلال، أن المسروقات عبارة عن مشغولات ذهبية  وهاتف محمول ومبلغ مالي بسيط.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة صرف زوجة الفنان حمادة هلال من سراي النيابة، وذلك عقب الاستماع إلى أقوالها في واقعة سرقة الفيلا الخاصة بهما بمنطقة التجمع الخامس.

 

وعقب تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة تصالح الفنان حمادة هلال وزوجته معها  بسرقة الفيلا الخاصة بهما بمنطقة التجمع الخامس، وتنازل عن البلاغ مراعاة لظروفها التي دفعتها للسرقة.
 

 

وكشفت التحريات الأولية تفاصيل المسروقات من داخل فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع الخامس، وذلك بعد القبض على الخادمة بعد ساعات قليلة من البلاغ.


وأضافت التحريات الأولية أن قائمة المسروقات شملت حلق ألماس وهاتف ماركة آيفون 16 برو ماكس، بالإضافة إلى سرقة اكسسوارات خاصة بزوجة الفنان حمادة هلال.

من جانبها، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث موسع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط خادمة الفنان حمادة هلال وجرى اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالتجمع بلاغًا يفيد بتعرض الفنان حمادة هلال لواقعة سرقة فيلته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

