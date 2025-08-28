وضع سوزي الأردنية وعلياء قمرون على قوائم الممنوعين من السفر

وضعت أجهزة الأمن أسماء التيك توكر سوزي الأردنية وعلياء قمرون المحبوستين حاليا على ذمة قضايا غسيل أموال على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك تنفيذا لقرار جهات التحقيق المختصة التي أمرت بمنع سوزي الأردنية وعلياء قمرون من السفر.

وتواصل جهات التحقيق مباشرة التحقيق مع المتهمين في حجم الأرباح التي جرى تحقيقها من مقاطع الفيديو التي تم بثها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب فحص شبهات تتعلق بغسل الأموال.

وكان 32 محاميا تقدموا ببلاغات ضد 11 تيك توكرز بأقسام العجوزة والوراق والدقي وإمبابة بمحافظة الجيزة، يتهمونهم بالتسبب في الفوضى بالمجتمع وإثارة البلبلة والتلفظ بالعبارات الخادشة للحياء داخل المجتمع، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتأثير على النشء والتربح من الخارج، والاتجار بالبشر، وتقديم محتوى مخل عبر صفحاتهم.

ومن أبرز المقدم ضدهم بلاغات: أرملة إبراهيم شيكا، وليلي الشبح، وصاحبة حساب منار ميك أب، ومداهم، وصاحبة صفحة قمر الوكالة، وسلمى الرحالة، والبلوجر شاكر صاحب حساب شاكر محظور.

ومن المقرر أن تفتح جهات التحقيق بنيابات شمال الجيزة التحقيق في البلاغات المقدمة واستدعاء التيك توكرز التي تشملهم البلاغات لسماع أقوالهم في التهم المنسوبة إليهم.

