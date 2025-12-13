18 حجم الخط

الدوري الإسباني، يحتضن ملعب كامب نو مباراة برشلونة وأوساسونا، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، بالدي.

خط الوسط: بيدري، إريك جارسيا.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: فيران توريس.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد أوساسونا، من أجل تعزيز صدارته لجدول الليجا، مستغلًا تراجع غريمه التقليدي ريال مدريد.



ويحتل نادي برشلونة صدارة الدوري الإسباني في الوقت الحالي، برصيد 40 نقطة، في حين أن أوساسونا لديه 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم كشف عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة برشلونة وأوساسونا، المرتقبة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات لجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني الليجا الموسم الجاري.

حكم مباراة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني



وحسبما نشر الاتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي، فإن الحكم أدريان كورديرو فيجا، سيكون مسؤولًا عن إدارة مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني.

وفيما يتعلق بتقنية الفيديو في المباراة نفسها بين برشلونة وأوساسونا، سيكون مسؤولًا عنها كارلوس دي سيرو، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.