نصبوا علينا ورحلة الموت بـ 3500 جنيه، طلاب وأولياء أمور يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد أكاديمية هاي فلاي

تقدم ما يقرب من 15 طالبا بأكاديمية هاي فلاي للضيافة الجوية وأولياء الأمور ببلاغ إلى النائب العام ضد الأكاديمية بعد حادث الغرق، الذي راح فيه 7 من زملائهم.

واتهم البلاغ الأكاديمية بأنها كيان وهمي غير مرخص يمارس أنشطة نصب واستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار التعليم والتدريب في مجال الضيافة الجوية والطيران، وحمل البلاغ رقم 1330123 عرائض قيد الفحص بنيابة مدينة نصر أول.

والطلاب المتقدمون بالبلاغ إلى النائب العام هم؛ “رانسى محمد، إلهام أحمد السيد، ملك محمود محمد، آية السيد محمود، مريم وليد، مها صابر، أسماء أنور يستينه خليل، شهد صفوت، حنين فتحي، نورهان فيصل، يوسف محمد، محمد عاطف، أحمد عبد الحميد، ملك وائل، مينا كمال، إلهام أحمد، سها نبيل، خلود إسماعيل، بسمة عمر، وآلاء عمر”.

وطالبوا بالتحقيق الفوري في المسئولية الجنائية والإدارية لإدارة الأكاديمية، ومحاسبتهم على الإهمال الذي أدى للكارثة.

كما طالبوا بسرعة التحقيق والإحالة للمحاكمة الجنائية، مع ضبط وإحضار المسئولين عن الأكاديمية الوهمية، وإغلاق مكاتبها ومقارها، مع رد المبالغ المستولى عليها من الضحايا وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

وكان شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية قد شهد حالات غرق جماعي لفتيات دار ضيافة جوية من محافظة سوهاج وتسبب في غرق 6 وإنقاذ 27 حالة.



وقرر محافظ الإسكندرية الفريق احمد خالد حسن غلق الشاطئ بعد حالات الغرق ولحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وكشفت صفاء ناصر عبد الله، البالغة من العمر 16 عاما، إحدى الناجيات من حادث غرق شاطئ أبو تلات بالإسكندرية، وإحدى طلاب أكاديمية الضيافة، تفاصيل جديدة عن الحادث واللحظات الصعبة التي عاشتها خلال الرحلة الأخيرة وقالت: "قالولنا في البداية إننا هنتدرب على الشط بره ومش هننزل المياه، لكن تفاجئنا أن الشباب زمايلنا كلهم نزلوا، وإحنا مكانش معانا هدوم سباحة فنزلنا بالترنجات".



وأضافت: “روحت سألت المدرب عن إننا هننزل ولا لاء قالولنا أه مسموح تنزلوا عادي، ووقتها مكانش في أي رايات تحذيرية والأمواج كانت عالية جدًا”.

واستكملت: "أول ما نزلت لقيت صريخ أصحابي في كل مكان وكانوا بيغرقوا، وحاولت أني أنقذهم لكن اللي أنقذني أنا وزميلتي واحد من المدربين، ومكانش معانا أي فرق إنقاذ والمدربين حاولوا ينقذوا لكن مقدروش".

وذكرت: "الأكاديمية كانت متفقة معانا من البداية إننا رايحين نتدرب في الساحل الشمالي وتفاجئنا إننا في أبو تلات بالإسكندرية، وأخدوا مننا كل واحد 3500 جنيه للتدريب دا فقط".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.