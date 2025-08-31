منع سفر وإخلاء سبيل، آخر تطورات التحقيق مع الراقصات والبلوجرز المتهمات بنشر محتوى خادش

رصدت «فيتو» تفاصيل التحقيقات الجارية مع عدد من الراقصات والبلوجرز بعد توجيه اتهامات لهن تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام، والتحريض على الفسق، والإساءة إلى القيم الأسرية والمجتمعية.

ورغم صدور قرارات بإخلاء سبيل بعض المتهمات، إلا أن جهات التحقيق المختصة قررت منعهن من السفر لحين الانتهاء الكامل من التحقيقات والتصرف في القضية.

الراقصة نورا دانيال.. اعترافات مثيرة ومحتوى جريء

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الراقصة نورا دانيال بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع إدراج اسمها ضمن قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد.

وخلال التحقيقات، أقرت نورا بأنها كانت تنشر مقاطع فيديو راقصة مرتدية ملابس مثيرة، وأخرى من داخل غرفة نومها بقمصان نوم، بهدف تحقيق الشهرة والربح المالي.

وذكرت أنها استعانت بشاب لإدارة حساباتها على مواقع التواصل، وأنه كان يوجهها لتصوير تلك المقاطع، مشيرة إلى أن ظهورها ببدل رقص مثيرة كان لجذب المتابعين وزيادة الطلب عليها في الملاهي الليلية.

من هي نورا دانيال؟

وُلدت عام 1998 لأب مصري وأم إيطالية، وبدأت مشوارها الفني منذ الصغر. احترفت الرقص عام 2015 في إقليم رومانيا بإيطاليا، وحققت شهرة واسعة.

وحصلت على المركز الثاني في مسابقة للرقص الشرقي عام 2018، وشاركت مجددًا عام 2019 لتحصل على المركز الثالث، لتنتقل بعدها للعمل في ملهى "تريبل فايف" بمدينة بادوفا الإيطالية، أحد أكبر الملاهي هناك.

بديعة الشهيرة بـ "بدعدع وحش الكون".. اعترافات بالمخدرات والسُكر

أمرت جهات التحقيق أيضًا بإخلاء سبيل الراقصة بديعة المعروفة بـ بدعدع وحش الكون، مع منعها من مغادرة البلاد لحين استكمال التحقيقات.

واعترفت بديعة خلال التحقيق بحيازتها مواد مخدرة بقصد التعاطي، وإدمانها شرب الكحوليات، إلى جانب بثها مقاطع غير لائقة على منصات التواصل من أجل زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

من هي بديعة؟

تحمل بديعة ليسانس آداب من جامعة القاهرة بتقدير "جيد جدًا"، وهي واحدة من الراقصات الأعلى أجرًا حاليًا، إذ تتقاضى ما يقرب من 200 ألف جنيه في الليلة.

تربطها صداقة قوية بالراقصة صافيناز، وتعتبر تحية كاريوكا وفيفي عبده وسامية جمال مثلها الأعلى في مجال الرقص.

البلوجر نرمين طارق.. شهرة رقمية في قفص الاتهام

وفي تطور مشابه، قررت جهات التحقيق المختصة منع البلوجر نرمين طارق من السفر، رغم صدور قرار بإخلاء سبيلها لحين انتهاء التحقيقات.

وأقرت نرمين بأنها بثت فيديوهات تحمل إيحاءات غير لائقة عبر صفحاتها بهدف جذب أكبر عدد من المتابعين وتحقيق عائدات مالية من المشاهدات.

من هي نرمين طارق؟

تُعد من أشهر البلوجرز في مصر والعالم العربي، وازدادت شهرتها بعد ظهورها بصور مع الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي. يتابعها أكثر من 250 ألف شخص على إنستجرام، وتُعرف بتقديم محتوى عن الموضة والجمال وتُعتبر من المؤثرات البارزات في المجال الرقمي.

التيك توكر "سوزي الأردنية".. تحفظ على الأموال ومنع من السفر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بالتحفظ المؤقت على أموال مريم أيمن محمد الدسوقي، المعروفة على التيك توك باسم "سوزي الأردنية"، بالإضافة إلى والدها ووالدتها، مع منعهم من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، ومنعهم من السفر.

جاء القرار عقب ضبط ممتلكات ومحتويات أثارت جدلًا واسعًا، ولاتزال التحقيقات جارية لتحديد مصير القضية.

