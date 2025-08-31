بسبب حفلة بفيلته، القبض على طليق الفنانة علا غانم في أبو النمرس

تحفظت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على طليق الفنانة علا غانم ومنظم حفل عيد ميلاد أقيم بفيلا المتهم الأول لاتهامه بإزعاج جيرانه بمنطقة أبو النمرس مستخدما دي جي بدون تصريح.



وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.



تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد الصغير رئيس قطاع الجنوب، يفيد بتلقي المقدم وليد كمال، رئيس مباحث أبو النمرس، بلاغًا من طبيب يُدعى "سيد. ا"، يتضرر فيه من جاره عبد العزيز حسن عبد العزيز (69 عامًا)، رجل أعمال ومدير شركة بترول وطليق الفنانة علا غانم، بسبب الإزعاج.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام المشكو في حقه بإقامة حفل عيد ميلاد داخل فيلته، مستخدمًا "دي جي" دون الحصول على تصريح، وتم التحفظ عليه وعلى منظم الحفل.



وتم الاستماع إلى أقوال الشاكين وشهود العيان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

