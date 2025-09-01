الإثنين 01 سبتمبر 2025
حوادث

قبل محاكمتها، نص أقوال أم سجدة في التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ترصد فيتو، أقوال البلوجر أم سجدة، المحبوسة حاليا على ذمة قضايا اتهام تشمل، التحريض على الفسق والفجور والإساءة للمرأة المصرية، وغسيل الأموال في القضية التي حملت رقم 1767 لسنة 2025، والتي أدلت بها أمام جهات التحقيق المختصة.

 

حيث قالت: “أنا أبلغ من العمر 29 سنة ومولودة ومتربية في السيدة زينب في دوران زينهم، وأبويا شغال سواق في المقاولون العرب وأمي عاملة في مستشفى القصر الفرنساوي، وعندي إخواتي أحمد وكريمة”.


وأضافت أم سجدة في التحقيقات: “أنا مطلقة رسمي من حوالي شهرين ومعايا بنتي سجدة عندها 9 سنين وابني محمد عنده 7 سنين، ودلوقتي قاعدة معاهم في شقة إيجار في الهضبة الوسطى بالمقطم بقالنا فيها شهر ونص تقريبًا”.


وأوضحت أم سجدة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق: "أنا خرجت من التعليم من تانية إعدادي، وبشتغل دلوقتي في عمل فيديوهات على النت لتسويق المنتجات، وبقالى حوالي سنة في الشغل ده، واللي حصل يوم القبض عليا إني كنت قاعدة في البيت لقيت الحكومة بتخبط، ولما فتحت لقيت ناس كتير دخلوا وفتشوا البيت وسألوني عن موبايلي، ادتهولهم وخدوني على القسم، وهناك جم ناس من تكنولوجيا المعلومات فحصوا الموبايل وسألوني عن الفيديوهات، وأنا قلتلهم دي فيديوهات للتسويق والهزار مش أكتر".


وتابعت أم سجدة في اعترافاتها في قضية التحريض على الفسق والفجور والإساءة للمرأة المصرية، وغسيل الأموال: "اتقبض عليا كان يوم 31 يوليو الساعة 11 بالليل من بيتي في المقطم، وماعرفتش السبب وقتها، وقالولي هتعرفي كل حاجة لما توصلي القسم، والفيديوهات اللي في التقارير الفنية، دي كلها هزار، والخلايجة اللي ظاهرين فيها دول مصريين، وفيديو الفستان كان مجرد ديكور مش حقيقي".

وأكملت أم سجدة في اعترافاتها: “أنا مش بكسب أي فلوس من الفيديوهات دي لا من التيك توك ولا من الفيسبوك، والمحتوى بتاعي مش بقلع فيه ولا أبين جسمي، يمكن بس صوتي بيعلى شوية”.

وأوضحت البلوجر أم سجدة في أقوالها قائلة: “الموبايل اللي اتحجز معايا ده فعلًا بتاعي، وبستخدمه في تصوير الفيديوهات ونشرها وكمان في المكالمات، ومفيش أي علاقة ولا خلافات بيني وبين الأشخاص اللي وردت أسماؤهم في محاضر جمع الاستدلالات أو في محاضر الضبط، وأنا معرفش حاجة عن الكلام ده، ومش بقدم محتوى خادش للحياء، الفيديوهات دي كلها هزار أو إعلانات مش أكتر”.

 

وحددت المحكمة المختصة اليوم الإثنين 1 سبتمبر أولى جلسات نظر محاكمة البلوجر أم سجدة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور والإساءة للمرأة المصرية.

