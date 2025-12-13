وزير الصحة ينعي طبيبة توفيت في حادث انقلاب سيارة بسفاجا

18 حجم الخط

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بمزيد من الحزن والأسى، الطبيبة البشرية «عبير عبدالشكور».

وتوفيت الطبيبة البشرية «عبير عبد الشكور» في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق «قنا البحر الأحمر، قرب مدينة سفاجا، خلال توجهها لحضور مؤتمر طبي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وتوجه الدكتور خالد عبد الغفار، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث الذي أسفر عن إصابة 4 أطباء أخرين، مؤكدا توفير جميع الإمكانيات لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، حتى يمن الله على المصابين بالشفاء.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن إغلاق 18 مركزًا غير مرخص للطب النفسي وعلاج الإدمان بمنطقة المقطم في القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية وتعريض حياة النزلاء للخطر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة نفذتها لجنة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية لضمان التزام جميع المنشآت بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

