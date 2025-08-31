الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قبل النطق بالحكم، سيناريوهات محتملة في قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة

لاعب النادي الأهلي
لاعب النادي الأهلي أفشة، فيتو

ترصد فيتو، سيناريوهات قضائية محتملة في قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي " أفشة"، خلال جلسة النطق بالمعارضة المقرر انعقادها الأربعاء المقبل الموافق 3 سبتمبر على الحكم بحبسه 3 سنوات، والتي تحدد مصيره الحبس أو الحرية.

والسيناريوهات المحتملة تتمثل في:

 

قبول المعارضة وإلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.

- رفض المعارضة وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات.

وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" 3 سنوات.

وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل بقيمة 13 مليون جنيه، لمحكمة الجنح وتحديد جلسة  1 فبراير الماضى لنظر أولى الجلسات.

التحريات كشفت أن المتهم قام بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوف بوعده ورفض أيضا رد الشيك.

"أفشة" قال  خلال التحقيقات إنه قام بتحرير شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل للمتهم لجلب سيارة من الخارج له، وقدم ما يثبت ذلك أمام النيابة، إلا أن المتهم لم يوف بوعده ورفض رد الشيك إلى لاعب الأهلي، فقام بتحرير محضر ضده للحفاظ على حقه.

وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم وتم التحقيق معه فى الواقعة.
 

بينهم عمرو أديب وحسين لبيب، مرتضى منصور يتقدم بـ 40 بلاغا ضد خصومه

حريق هائل في مقلب قمامة بكرداسة (صور)

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

تفاصيل التحقيق مع الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة طفل أثناء جراحة استئصال اللوزتين بالطالبية

ضبط 5 من قائدي السيارات لتعاطيهم المخدرات في حملة مرورية بالطرق الزراعية

بعضهم أيتام وآخرون بندفع أموال لأسرهم، اعترافات مثيرة لعصابة استغلال الأطفال في التسول بالشيخ زايد

سيارتين "اتعجنوا" ومصابين "قفزوا" من شدة الاصطدام، 10 صور ترصد حادث كورنيش المعادي المروع

التحفظ على سائق ميكروباص تسبب في إصابة 11 راكبا بدائري الشروق

مصابون وشلل مروري في تصادم مروع بين سيارتين بكورنيش المعادي (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة محكمة جنح القاهرة الجديدة أفشة لاعب النادي الأهلي

الأكثر قراءة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

قرايبها خانوها، مفاجأة في واقعة اعتداء سيدة على خطيبة طليقها وتشويه ووجها بـ 41 غرزة

بعد 24 ساعة من نشر الفيديو، غلق نهائي لسنتر تعليمي شهد واقعة تعدي مدرس على "سكرتيرة" بسوهاج

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

نتائجه تتحدث عنه، نجم الأهلي يرشح هذا المدرب لخلافة ريبيرو

كم ضحية أخرى قبل أن يرحل المسئول؟.. أول تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

4 فئات لابد من تمثيلهم، كيف يتم إعداد قوائم انتخابات مجلس النواب 2025؟

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 31 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads