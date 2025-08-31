قبل النطق بالحكم، سيناريوهات محتملة في قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة

ترصد فيتو، سيناريوهات قضائية محتملة في قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي " أفشة"، خلال جلسة النطق بالمعارضة المقرر انعقادها الأربعاء المقبل الموافق 3 سبتمبر على الحكم بحبسه 3 سنوات، والتي تحدد مصيره الحبس أو الحرية.

والسيناريوهات المحتملة تتمثل في:

قبول المعارضة وإلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.

- رفض المعارضة وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات.

وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" 3 سنوات.

وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل بقيمة 13 مليون جنيه، لمحكمة الجنح وتحديد جلسة 1 فبراير الماضى لنظر أولى الجلسات.

التحريات كشفت أن المتهم قام بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوف بوعده ورفض أيضا رد الشيك.

"أفشة" قال خلال التحقيقات إنه قام بتحرير شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل للمتهم لجلب سيارة من الخارج له، وقدم ما يثبت ذلك أمام النيابة، إلا أن المتهم لم يوف بوعده ورفض رد الشيك إلى لاعب الأهلي، فقام بتحرير محضر ضده للحفاظ على حقه.

وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم وتم التحقيق معه فى الواقعة.



