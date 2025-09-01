أخبار مصر: اليوم تطبيق قانون العمل الجديد، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة، نص أقوال أم سجدة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر سبتمبر 2025، اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر وذلك لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه.

ترصد فيتو، أقوال البلوجر أم سجدة، المحبوسة حاليا على ذمة قضايا اتهام تشمل، التحريض على الفسق والفجور والإساءة للمرأة المصرية، وغسيل الأموال في القضية التي حملت رقم 1767 لسنة 2025، والتي أدلت بها أمام جهات التحقيق المختصة.

ينطلق اليوم الإثنين، المعسكر التدريبي الأول لـمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، في بداية استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة ثماني منتخبات عربية.

قال محمد جبران، وزير العمل، إن تطبيق قانون العمل الجديد سيبدأ اعتبارًا من اليوم، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون سيتم إصدارها خلال أسبوع.

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن العالم يمر بمرحلة من الاضطراب والتغيير، وعلى الدول أن تسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة، موضحا: “نحتاج إلى مواءمة أفضل لاستراتيجيات التنمية وتعزيز مبادرة الحزام والطريق”.

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة هيئة المجتمعات العمرانية مد فترة استكمال سداد الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة الأولى من مبادرة بيتك في مصر لمدة شهر إضافي، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمستفيدين للانتهاء من إجراءاتهم.

حدد قانون الكهرباء طبقا لآخر تعديلاته، عدد من المخالفات التي بموجبها يتم حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء.

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات.

أفادت مصادر سورية باندلاع اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الإثنين، بين فصائل درزية مسلحة وقوات تتبع الحكومة السورية على أطراف إحدى بلدات ريف السويداء الغربي.

يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة الدور الثاني، عبر محركات البحث المختلفة عن رابط تقديم تظلمات علي نتيجة الدور الثاني.

أعلنت شركة "إمبري" للأمن البحري أن انفجارًا وقع في البحر الأحمر قرب سفينة مملوكة لإسرائيل ترفع علم ليبيريا.

أفادت وسائل إعلام أسترالية أن سيارة اصطدمت بالقنصلية الروسية في مدينة سيدني.

سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أفادت مصادر ليبية، اليوم الإثنين، بأن انفجارًا هائلًا وقع داخل مخزن للذخيرة بمنطقة السكيرات في مدينة مصراتة الليبية.

أعرب مصطفى شبيطة، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على الزمالك في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مصادرها ومسئولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت تعليق الموافقة على جميع تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية تقريبًا، في خطوة وصفت بأنها ستؤثر بشكل مباشر على حركة السفر للفلسطينيين داخل الضفة الغربية والشتات.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الإثنين الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٥ هو آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بعدد من الكليات، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 247 بعد استشهاد الصحفية إسلام عابد، مطالبا المجتمع الدولي بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه.

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن منصب رئيس مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، لابد أن يكون له عدد من الضوابط والشروط.

بدأ العد التنازلي لموعد تشكيل مجلس الشيوخ الجديد في فصله التشريعي الثاني، بعدما تم الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ خلال الأيام الماضية.

