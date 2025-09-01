أخبار مصر: اليوم تطبيق قانون العمل الجديد، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة، نص أقوال أم سجدة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
اليوم، صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر سبتمبر 2025، اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر وذلك لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه.
قبل محاكمتها، نص أقوال أم سجدة في التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ترصد فيتو، أقوال البلوجر أم سجدة، المحبوسة حاليا على ذمة قضايا اتهام تشمل، التحريض على الفسق والفجور والإساءة للمرأة المصرية، وغسيل الأموال في القضية التي حملت رقم 1767 لسنة 2025، والتي أدلت بها أمام جهات التحقيق المختصة.
منتخب مصر الثاني يدخل أولى معسكراته استعدادا لكأس العرب ومواجهتي تونس الوديتين
ينطلق اليوم الإثنين، المعسكر التدريبي الأول لـمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، في بداية استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة ثماني منتخبات عربية.
وزير العمل: بدء تطبيق القانون الجديد اليوم والتفتيش الميداني لضمان التنفيذ الكامل
قال محمد جبران، وزير العمل، إن تطبيق قانون العمل الجديد سيبدأ اعتبارًا من اليوم، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون سيتم إصدارها خلال أسبوع.
الرئيس الصيني في افتتاح قمة شنغهاي: نعارض عقلية الحرب الباردة
قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن العالم يمر بمرحلة من الاضطراب والتغيير، وعلى الدول أن تسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة، موضحا: “نحتاج إلى مواءمة أفضل لاستراتيجيات التنمية وتعزيز مبادرة الحزام والطريق”.
مد فترة استكمال سداد الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة الأولى من مبادرة بيتك في مصر
أعلنت وزارة الإسكان ممثلة هيئة المجتمعات العمرانية مد فترة استكمال سداد الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة الأولى من مبادرة بيتك في مصر لمدة شهر إضافي، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمستفيدين للانتهاء من إجراءاتهم.
تعرف على المخالفات التي حددها القانون لمنع توصيل الكهرباء للعقارات
حدد قانون الكهرباء طبقا لآخر تعديلاته، عدد من المخالفات التي بموجبها يتم حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء.
اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات
تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات.
اشتباكات بين فصائل درزية وقوات أمنية سورية بريف السويداء
أفادت مصادر سورية باندلاع اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الإثنين، بين فصائل درزية مسلحة وقوات تتبع الحكومة السورية على أطراف إحدى بلدات ريف السويداء الغربي.
رابط تظلمات الثانوية العامة على نتائج امتحانات الدور الثاني
يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة الدور الثاني، عبر محركات البحث المختلفة عن رابط تقديم تظلمات علي نتيجة الدور الثاني.
انفجار في البحر الأحمر قرب سفينة إسرائيلية وأنباء عن هجوم حوثي
أعلنت شركة "إمبري" للأمن البحري أن انفجارًا وقع في البحر الأحمر قرب سفينة مملوكة لإسرائيل ترفع علم ليبيريا.
إعلام أسترالي: الشرطة تعتقل شخصا اقتحم بسيارته بوابة القنصلية الروسية في سيدني
أفادت وسائل إعلام أسترالية أن سيارة اصطدمت بالقنصلية الروسية في مدينة سيدني.
ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025
سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
انفجار مخزن ذخيرة وتساقط قذائف على المنازل في مصراتة الليبية (فيديو)
أفادت مصادر ليبية، اليوم الإثنين، بأن انفجارًا هائلًا وقع داخل مخزن للذخيرة بمنطقة السكيرات في مدينة مصراتة الليبية.
مدرب وادي دجلة: أهدرنا العديد من الفرص أمام الزمالك وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر
أعرب مصطفى شبيطة، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على الزمالك في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.
نيويورك تايمز: إدارة ترامب تعلق أغلب تأشيرات الزيارة للفلسطينيين
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مصادرها ومسئولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت تعليق الموافقة على جميع تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية تقريبًا، في خطوة وصفت بأنها ستؤثر بشكل مباشر على حركة السفر للفلسطينيين داخل الضفة الغربية والشتات.
آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لأداء اختبارات القدرات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الإثنين الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٥ هو آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بعدد من الكليات، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني:
بعد إسلام عابد، مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 247
أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 247 بعد استشهاد الصحفية إسلام عابد، مطالبا المجتمع الدولي بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه.
هل يجوز اختيار نائب معين لرئاسة مجلس الشيوخ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب
قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن منصب رئيس مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، لابد أن يكون له عدد من الضوابط والشروط.
قبل تشكيل المجلس الجديد، ما هو دور عضو مجلس الشيوخ؟
بدأ العد التنازلي لموعد تشكيل مجلس الشيوخ الجديد في فصله التشريعي الثاني، بعدما تم الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ خلال الأيام الماضية.
