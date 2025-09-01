الإثنين 01 سبتمبر 2025
خارج الحدود

انفجار في البحر الأحمر قرب سفينة إسرائيلية وأنباء عن هجوم حوثي

هجوم حوثي على سفينة
هجوم حوثي على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، فيتو

أعلنت شركة "إمبري" للأمن البحري أن انفجارًا وقع في البحر الأحمر قرب سفينة مملوكة لإسرائيل ترفع علم ليبيريا. 

وأضافت الشركة، في بيان، أن التقييم الأولي يظهر أن السفينة المستهدفة هي ضمن أهداف جماعة الحوثي اليمنية.

وأكدت أن السفينة المستهدفة واصلت رحلتها، لافتة إلى أن طاقمها بخير.
 

