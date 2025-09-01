الإثنين 01 سبتمبر 2025
انفجار مخزن ذخيرة وتساقط قذائف على المنازل في مصراتة الليبية (فيديو)

مخزن مصراته، فيتو
مخزن مصراته، فيتو

أفادت مصادر ليبية، اليوم الإثنين، بأن انفجارًا هائلًا وقع داخل مخزن للذخيرة بمنطقة السكيرات  في مدينة مصراتة الليبية.

وذكرت شهود عيان أن الانفجار أدى لتساقط قذائف على بعض المنازل، فيما قررت السلطات إخلاء أحياء وإغلاق شوارع بشكل فوري.


وتركز سقوط القذائف على مناطق "السكيرات" و"المقاصبة" و"الحامية" في مدينة مصراتة، ما أدى لتضرر العديد من المباني.

 

وأرسل جهاز الإسعاف والطوارئ 16 سيارة إسعاف لموقع الانفجار لإخراج العائلات العالقة، مؤكدًا إلى أن الوضع تحت السيطرة.

من جهته، أعلن "مركز مصراتة الطبي" عن استقبال 6 إصابات جراء الانفجار، مؤكدًا أن جميع الإصابات كانت بسيطة، وعولجت بالكامل.

وتسبب الانفجار بانقطاع شبكة المدار بالكامل في مدينة مصراتة، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت حسابات إخبارية ليبية على "إكس" أن صاروخ غراد سقط على طريق "الأنباك" في مصراتة مخلفًا حفرة كبيرة في الأرض، وأضرارًا في المباني المحيطة بمكان الانفجار.
 

منطقة السكيرات مدينة مصراتة الليبية المقاصبة الحامية

