انفجار مخزن ذخيرة وتساقط قذائف على المنازل في مصراتة الليبية (فيديو)

أفادت مصادر ليبية، اليوم الإثنين، بأن انفجارًا هائلًا وقع داخل مخزن للذخيرة بمنطقة السكيرات في مدينة مصراتة الليبية.

وذكرت شهود عيان أن الانفجار أدى لتساقط قذائف على بعض المنازل، فيما قررت السلطات إخلاء أحياء وإغلاق شوارع بشكل فوري.

🔵 #مصراتة | تواصل سقوط القـ.ـذائف والصـ.ـواريخ على الأحياء السكنية وتضرر الطرق والمباني pic.twitter.com/ToCKGudFFF — تلفزيون المسار - Almasar TV (@almasartvlibya) August 31, 2025



وتركز سقوط القذائف على مناطق "السكيرات" و"المقاصبة" و"الحامية" في مدينة مصراتة، ما أدى لتضرر العديد من المباني.

وأرسل جهاز الإسعاف والطوارئ 16 سيارة إسعاف لموقع الانفجار لإخراج العائلات العالقة، مؤكدًا إلى أن الوضع تحت السيطرة.

من جهته، أعلن "مركز مصراتة الطبي" عن استقبال 6 إصابات جراء الانفجار، مؤكدًا أن جميع الإصابات كانت بسيطة، وعولجت بالكامل.

وتسبب الانفجار بانقطاع شبكة المدار بالكامل في مدينة مصراتة، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت حسابات إخبارية ليبية على "إكس" أن صاروخ غراد سقط على طريق "الأنباك" في مصراتة مخلفًا حفرة كبيرة في الأرض، وأضرارًا في المباني المحيطة بمكان الانفجار.



