نيويورك تايمز: إدارة ترامب تعلق أغلب تأشيرات الزيارة للفلسطينيين

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مصادرها ومسئولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت تعليق الموافقة على جميع تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية تقريبًا، في خطوة وصفت بأنها ستؤثر بشكل مباشر على حركة السفر للفلسطينيين داخل الضفة الغربية والشتات.

الخارجية الأمريكية توجه رفض التأشيرات



وأفاد المسئولون للصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من جميع سفاراتها رفض منح تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، ما يعكس سياسة مشددة تجاه حركة السفر للفلسطينيين إلى الولايات المتحدة.

تأثير القرار على الفلسطينيين



وأوضحت المصادر أن هذا القرار سيمنع العديد من الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية والشتات من دخول الولايات المتحدة، مما قد ينعكس على التعليم، السياحة، والزيارات العائلية.

