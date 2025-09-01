الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تعرف على المخالفات التي حددها القانون لمنع توصيل الكهرباء للعقارات

توصيل الكهرباء للعقارات،
توصيل الكهرباء للعقارات، فيتو

حدد قانون الكهرباء طبقا لآخر تعديلاته، عدد من المخالفات التي بموجبها يتم حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء.
 

 

التزامات أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء 

 

وطبقا لنص القانون، يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.


ويكون لأصحاب هذه المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.
 

التزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المبانى

 

ويلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلا أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.


كما يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب لجنة تُشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.


وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة.


ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون الكهرباء تعديلات قانون الكهرباء مخالفات قانون الكهرباء التزامات اصحاب المبانى توصيل الكهرباء

مواد متعلقة

مبادرة خفض أسعار السلع.. خبراء: تأثير قصير المدى للمبادرة في حال زيادة الكهرباء والوقود.. المكاوي: شريحة كبيرة من التجار تأثرت بتداعيات قانون الإيجار الجديد

مدبولي في مؤتمر اليوم: بدء تفعيل قانون الإيجارات القديمة.. أول نوفمبر موعدًا رسميًا لافتتاح المتحف الكبير.. تكثيف المرور على شبكات الكهرباء والمياه خلال الصيف

أخبار مصر اليوم: الحكومة تحسم حقيقة رفع أسعار شرائح الكهرباء.. تحذيرات من هيئة الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس.. والسيسي يصدق على تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق

تشريعية النواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء الأسبوع المقبل

الأكثر قراءة

تعرف على المخالفات التي حددها القانون لمنع توصيل الكهرباء للعقارات

هذه الالتزامات على وسائل الإعلام في التعامل مع الفتاوى

استدعاء مهاجم ليفربول لأول مرة لمنتخب فرنسا

أقوال زوجة حمادة هلال في بلاغ سرقة فيلتهم وسبب التنازل

ارتفاع الطماطم والبطاطس والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات

انفجار في البحر الأحمر قرب سفينة إسرائيلية وأنباء عن هجوم حوثي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

هذه الالتزامات على وسائل الإعلام في التعامل مع الفتاوى

رابط تظلمات الثانوية العامة على نتائج امتحانات الدور الثاني

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

قبل تشكيل المجلس الجديد، ما هو دور عضو مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads