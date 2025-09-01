الرئيس الصيني في افتتاح قمة شنغهاي: نعارض عقلية الحرب الباردة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن العالم يمر بمرحلة من الاضطراب والتغيير، وعلى الدول أن تسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة، موضحا: “نحتاج إلى مواءمة أفضل لاستراتيجيات التنمية وتعزيز مبادرة الحزام والطريق”.

وأضاف فى كلمته على هامش افتتاح قمة شنغهاي للتعاون بحضور أكثر من 20 من قادة منطقة أوراسيا،: “ نعارض عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وممارسات ويجب الحفاظ على الأمم المتحدة ودعم نظام تجارة متعددة الأطراف في جوهره”، موضحا: “نقف دائما إلى جانب العدالة والإنصاف ونعارض الهيمنة وسياسات القوة”.

وأوضح: “منظمة شنغهاي للتعاون قدمت مساهمات مهمة في دعم الأمن الإقليمي، مؤكدا: ”بكين ستعمل مع جميع الأطراف للارتقاء بمنظمة شنغهاي للتعاون إلى مرحلة جديدة".



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شارك في حفل عشاء رسمي أقامه الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في مستهل فعاليات "قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، التي تُعقد خلال يومي ٣١ أغسطس والأول من سبتمبر ٢٠٢٥ بمدينة تيانجين الصينية.

حفل العشاء الرسمي بقمة منظمة شنغهاي للتعاون



وألقى الرئيس الصيني في بداية حفل العشاء الرسمي، الذي يُعقد على شرف القادة ورؤساء الدول والحكومات، كلمة أكد فيها على التحديات التي تواجه النظام الدولي الحالي، وما يمكن أن تلعبه منظمة شنغهاي للتعاون من دور إيجابي للتعامل مع تلك التحديات. كما تم التقاط صورة تذكارية للقادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركة في القمة.

