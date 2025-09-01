هل يجوز اختيار نائب معين لرئاسة مجلس الشيوخ؟ أستاذ قانون دستوري يجيب

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن منصب رئيس مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، لابد أن يكون له عدد من الضوابط والشروط.



وأضاف فوزى في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن رئيس المجلس يمكن أن يكون رجلا أو سيدة، وعضوا منتخبا أو معينا، حيث لا يوجد أي فرق بينهم.

شروط اختيار رئيس مجلس الشيوخ

وتابع أستاذ القانون الدستوري، وإن كنت شخصيا أرى ضرورة عدد من الشروط الواجب توافرها في شخص من يتم اختياره وانتخابه رئيسا للمجلس، منها، ضرورة أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأعضاء لأنه عضو قبل أن يكون رئيس المجلس، وأن يطبق اللائحة الداخلية للمجلس تطبيقا حقيقيا وبمرونة في التطبيق.

وأوضح أنه يجب أن يجيد عدد من اللغات الأجنبية أو واحدة على الأقل، بالإضافة إلى اللغة العربية، وأن يكون قويا في اللغة العربية ولديه ملكة الإلقاء، عالما بالأساسيات الدستورية والنظم السياسية والتشريعات والتشريعات الاقتصادية.

اختيار رئيس مجلس الشيوخ الجديد



وحول مدى إمكانية اختيار رئيس مجلس الشيوخ الجديد من بين الأعضاء المعينين، قال فوزى: لا يوجد ما يحول أن يكون بين المعينين وهناك سوابق برلمانية في هذا الأمر، وهي سابقة مجلس الشعب الذى عين فيه د رفعت المحجوب ضمن الأعضاء المعينين بقرار جمهورى، وانتخب رئيسا للمجلس، وكانت فترة برلمانية ثرية في حينها.

وحول عنصر السن، أوضح أستاذ القانون أن اعتبار السن ليس عنصر رئيسي في هذا الأمر، وإنما الأهم هو توافر الشروط السابق ذكرها، لاسيما وأن الاختيار يتم عبر الانتخاب بما يشمله من قدر كبير من التوافق.

وأشار فوزى، إلى أن بالإضافة إلى الشروط السابقة، يمكن إضافة ما يعرف بكاريزما الشخص ومدى قبوله وحضوره بين الآخرين.

