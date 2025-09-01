اشتباكات بين فصائل درزية وقوات أمنية سورية بريف السويداء

أفادت مصادر سورية باندلاع اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الإثنين، بين فصائل درزية مسلحة وقوات تتبع الحكومة السورية على أطراف إحدى بلدات ريف السويداء الغربي.

وأعلنت مصادر درزية في السويداء أن قوات "الحرس الوطني"، التشكيل العسكري الجديد، أحبطت محاولة تسلل نفذتها قوات موالية لحكومة دمشق، رافقها اشتباكات متبادلة.

في المقابل، قالت مصادر وناشطون إن مجموعات درزية مسلحة هاجمت نقاط الأمن الداخلي التابع للداخلية السورية، قرب بلدة "المزرعة"، وسط محاولات للتقدم واقتحام البلدة.

وقالت شبكة "السويداء 24" إنه تم "إحباط محاولة تسلل لمجموعة مسلحة حاولت التقدم من محور المزرعة الذي تتمركز فيه قوات الحكومة المؤقتة والمجموعات الموالية لها، باتجاه بلدة المجدل في ريف السويداء الغربي، ما أدى لاندلاع اشتباكات متقطعة".

وأضافت أن "مصادر ذكرت أن المجموعة التي حاولت التسلل وخرق الهدنة، انفجر فيها لغم أرضي، وقامت بعدها قوات الحكومة المؤقتة باستهداف بلدة المجدل بالرشاشات الثقيلة من عدة محاور، وردّت المجموعات الأهلية على مصادر النيران".

بالتوازي مع ذلك، صدر بيان عن ما تسمى "غرفة عمليات قوات الحرس الوطني" التابعة للكيان العسكري الجديد في السويداء، أعلنت فيه أن وحدة من قوات الحرس الوطني تصدت لمحاولة تسلل عناصر تابعة للحكومة المؤقتة.

وأوضح البيان، الذي نشرته صفحة منسوبة للكيان الدرزي المسلح أن "الاشتباكات وقعت على محور المجدل ـ المزرعة ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الإرهابية المهاجمة".

وفي وقت لاحق، نقلت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية عن مصدر أمني قوله إنه "لا صحة للأخبار المتداولة حول اشتباكات أو هجمات استهدفت قوات الأمن الداخلي بريف السويداء الغربي".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.