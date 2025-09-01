الإثنين 01 سبتمبر 2025
ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75 جنيها للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 122.9 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 9 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 73 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 65 إلى 66 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 95 جنيها إلى 96 جنيها.

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الإثنين في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

  • بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 130 جنيها إلى 230 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو  نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

سعر البانيه

  • تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 190 إلى 210 جنيهات.
  • بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

الجريدة الرسمية
