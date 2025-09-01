مواصفات سيارات لكزس LX وRX في السوق المصرية

طرحت لكزس موديلات لكزس LX وRX بالسوق المصرية، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الكاملة، وتحتضن مقصورتها الداخلية الفاخرة حتى سبعة ركاب أو 4 ركاب في نسختها ال( VIP) او خمسة ركاب في نسخة F-sport.

كما تعتمد السيارة على محرك قوي من فئة V6 (Twin Turbo) توين تيربو بسعة 3.5 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مما يمنحها أداءً سلسًا وقويًا سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة ويعكس تصميمها الخارجي القوة والصلابة مع لمسات فاخرة تليق بمكانتها، فيما توفر أنظمة السلامة المتطورة لقائديها تجربة قيادة آمنة وممتعة في مختلف الظروف.

أما سيارة لكزس RX، فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات(SUV) متوسطة الحجم، ومزودة بمقصورة داخلية مجهزة بتقنيات راحة واتصال متطورة، لتقدم نموذجًا صديقًا للبيئة يجمع بين التصميم العصري، والأداء الفريد. وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر تربو (turbo)، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يمنحها أداءً قويًا ومتوازنًا.

وإلى جانب هذه الطرازات، تبرز أيضًا السيدان الفاخرة لكزس 500 LS، كسيارة كبيرة الحجم تتميز بمحرك V6مزدوج التيربو (twin turbo) بقوة 416 حصانًا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، لتوفر أداءً ديناميكيًا سلسًا يجمع بين القوة والنعومة.

كما تقدم لكزس في فئة السيدان الفاخرة متوسطة الحجم طراز 350ES الذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي والتقنيات المتطورة. وتعتمد السيارة على محرك V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 301 حصانًا، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام الدفع الأمامي، ليمنحها قيادة سلسة ومتوازنة. وتوفر المقصورة الداخلية الواسعة أجواءً مريحة وفاخرة، مدعومة بأنظمة معلومات وترفيه متقدمة، إلى جانب باقة شاملة من ميزات الأمان النشطة والكامنة التي تضمن أعلى مستويات الحماية للسائق والركاب.

