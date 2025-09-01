إعلام أسترالي: الشرطة تعتقل شخصا اقتحم بسيارته بوابة القنصلية الروسية في سيدني

أفادت وسائل إعلام أسترالية أن سيارة اصطدمت بالقنصلية الروسية في مدينة سيدني.

وأكدت أن الشرطة اعتقلت الشخص الذي اقتحم بوابة القنصلية الروسية في سيدني.

مظاهرات دعما وإسنادًا لغزة

وكانت مدينة سيدني الأسترالية، قد شهدت مظاهرات دعما وإسنادًا لغزة، وتنديدًا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي.

وقبل وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية،: إن آلاف الإسرائيليين يشاركون في مظاهرة قبالة وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

متظاهرون يغلقون الشوارع للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن من غزة



وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإغلاق متظاهرون إسرائيليون شارع 90 جنوب مستوطنة كريات شمونة للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن من قطاع غزة.

وأعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، عن تصعيد حراكها الشعبي.



ودعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين لمظاهرات في كل أنحاء إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين من قطاع غزة.

نتنياهو يفرض حربا أبدية ويضحي بأبنائنا والجنود



وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بقبول المقترح الذي وافقت حركة حماس عليه.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: "احتلال غزة يعني تفجير المفاوضات وقتل أبنائنا"، لافتة إلى أن نتنياهو يفرض حربا أبدية ويضحي بأبنائهم والجنود.

مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل



وأفادت وسائل إعلام عبرية، ببدء وقفة احتجاجية في تل أبيب لعائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرسل أبناءنا ليقتلوا في غزة في حرب حققت أهدافها".

