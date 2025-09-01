الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام أسترالي: الشرطة تعتقل شخصا اقتحم بسيارته بوابة القنصلية الروسية في سيدني

القنصلية الروسية
القنصلية الروسية في مدينة سيدني، فيتو

أفادت وسائل إعلام أسترالية أن سيارة اصطدمت بالقنصلية الروسية في مدينة سيدني.

وأكدت أن الشرطة اعتقلت الشخص الذي اقتحم بوابة القنصلية الروسية في سيدني.

مظاهرات دعما وإسنادًا لغزة

وكانت مدينة سيدني الأسترالية، قد شهدت مظاهرات دعما وإسنادًا لغزة، وتنديدًا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي. 

وقبل وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية،: إن آلاف الإسرائيليين يشاركون في مظاهرة قبالة وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

متظاهرون يغلقون الشوارع للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن من غزة


وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإغلاق متظاهرون إسرائيليون شارع 90 جنوب مستوطنة كريات شمونة للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن من قطاع غزة.

وأعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، عن تصعيد حراكها الشعبي.


ودعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين لمظاهرات في كل أنحاء إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين من قطاع غزة.

نتنياهو يفرض حربا أبدية ويضحي بأبنائنا والجنود


وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بقبول المقترح الذي وافقت حركة حماس عليه.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: "احتلال غزة يعني تفجير المفاوضات وقتل أبنائنا"، لافتة إلى أن نتنياهو يفرض حربا أبدية ويضحي بأبنائهم والجنود.

مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل


وأفادت وسائل إعلام عبرية، ببدء وقفة احتجاجية في تل أبيب لعائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرسل أبناءنا ليقتلوا في غزة في حرب حققت أهدافها". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة سيدني أستراليا سيدني تل أبيب

مواد متعلقة

تظاهرات كثيفة في سيدني تنديدًا بالتجويع في غزة

سيدني سويني تبدأ تصوير دورها في الموسم الثالث من Euphoria الأسبوع المقبل

العرض العالمي لفيلم fantastic four في سيدني (صور)

هاني فرحات أول مايسترو عربي يقود أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية علي مسرح أوبرا سيدني

الأكثر قراءة

وزير العمل: بدء تطبيق القانون الجديد غدًا والتفتيش الميداني لضمان التنفيذ الكامل

أول تعليق من فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري

العمل الليلي وإجازة الوضع، جبران يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

انفجار في البحر الأحمر قرب سفينة إسرائيلية وأنباء عن هجوم حوثي

أقوال زوجة حمادة هلال في بلاغ سرقة فيلتهم وسبب التنازل

من بينها 5 آلاف دولار وشقق في مدن ذكية، تفاصيل خطة ترامب للسيطرة على غزة

خدمات

المزيد

أسعار ومواصفات سيارات سيتي راي الجديدة

بعد انتهاء الانتخابات، موعد استخراج كارنيهات عضوية نواب الشيوخ

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads