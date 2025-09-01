بعد إسلام عابد، مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 247

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 247 بعد استشهاد الصحفية إسلام عابد، مطالبا المجتمع الدولي بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه.

وأدان مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأشد العبارات استهداف واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، موضحا: “ نحمل الاحتلال والدول المشاركة بالإبادة المسؤولية الكاملة عن ارتكاب الجرائم النكراء”

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت أمس، باستشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

كما أفادت باستشهاد 78 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر أمس الأحد.

وكانت قد ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 41 شهيدا سقطوا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم، أنه من بين شهداء اليوم 18 من طالبي المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد 30 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم.

الاتحاد الأوروبي: إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، أمس السبت: إن إعلان دولة الاحتلال مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني في القطاع المحاصر أسوأ.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.. الحل العسكري ليس ممكنا في غزة.. دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".



