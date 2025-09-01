الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لأداء اختبارات القدرات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2025، فيتو
ads

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم الإثنين الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٥ هو آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بعدد من الكليات، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

 

وتشمل الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا.

كلية الفنون الجميلة (فنون) بجامعة الأقصر.

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور.


وأكدت الوزارة على أبنائها الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم في الموعد المحدد، حيث تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من السبت ٣٠ أغسطس حتى الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥.

 

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

 الدخول إلى موقع التنسيق، ثم الانتقال إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام:

طلاب المدارس الفنية الصناعية المتقدمة: رقم الجلوس والرقم السري.

 

طلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية: كود التنسيق والرقم السري.

 

التأكد من صحة بيانات الطالب المعروضة (رقم الجلوس أو كود التنسيق واسم الطالب).

عرض قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، وأماكن ومواعيد أداء الاختبارات.

اختيار نوع اختبار القدرات المراد أداؤه.

سداد قيمة الاختبار عبر القنوات الإلكترونية فقط (بطاقات الدفع المسبق، بطاقات الائتمان، أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني). 

ولا يعتد بأي وسيلة أخرى، ولن يتم الحصول على موعد إلا بعد إتمام السداد.

طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات المختارة، والمواعيد، وأماكن أداء الاختبارات.

الالتزام بأداء الاختبارات في الكلية الواقعة ضمن نطاق التوزيع الجغرافي (أ)، وعدم أداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

 

تقوم الكليات بعقد الامتحانات وإدخال نتائج الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني بعد التحقق من بياناتهم، للاعتماد عليها في عملية توزيع الطلاب، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التسجيل.

تُجرى الامتحانات مرة واحدة لكل نوع من القدرات، ولا يسمح بإعادة الاختبار للطلاب الراسبين، سواء بنفس الكلية أو كلية أخرى، ولا يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات لضمان الشفافية.

لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولًا نهائيًا بالكلية، ولكن يتم الترشيح طبقًا لأسبقية المجموع الكلي والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الكليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختبارات القدرات التعليم العالي التنسيق الالكتروني حجز اختبارات القدرات موقع التنسيق موقع التنسيق الإلكتروني

مواد متعلقة

ضياء زين العابدين يتفقد مقر دعم الطلاب للتقديم الإلكتروني بجامعة عين شمس الأهلية

مركز الشبكات بجامعة عين شمس يحصل على اعتماد رسمي في التدريب

مد فترة قبول أوراق المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة لهذا الموعد

هندسة عين شمس تستقبل وفدا من جمعية التعليم الصينية للتبادل الدولي

تعاون بين القابضة للمطارات والمصرية لعلوم الطيران في مجال التدريب والتأهيل

رسميًا، غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا

غدا، آخر موعد لطلاب الدبلومات الفنية للتقديم في تسجيل اختبارات القدرات

الاستعداد للعام الدراسي الجديد أبرز قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدوري

الأكثر قراءة

تعرف على المخالفات التي حددها القانون لمنع توصيل الكهرباء للعقارات

هذه الالتزامات على وسائل الإعلام في التعامل مع الفتاوى

استدعاء مهاجم ليفربول لأول مرة لمنتخب فرنسا

أقوال زوجة حمادة هلال في بلاغ سرقة فيلتهم وسبب التنازل

ارتفاع الطماطم والبطاطس والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات

انفجار في البحر الأحمر قرب سفينة إسرائيلية وأنباء عن هجوم حوثي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

هذه الالتزامات على وسائل الإعلام في التعامل مع الفتاوى

رابط تظلمات الثانوية العامة على نتائج امتحانات الدور الثاني

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

قبل تشكيل المجلس الجديد، ما هو دور عضو مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads