الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر الثاني يدخل أولى معسكراته استعدادا لكأس العرب ومواجهتي تونس الوديتين

حلمي طولان المدير
حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

ينطلق اليوم الإثنين، المعسكر التدريبي الأول لـمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، في بداية استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة ثماني منتخبات عربية.

منتخب مصر يخوض وديتين أمام تونس

وتستضيف مدينة الإسماعيلية معسكر منتخب مصر الثاني، في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر الجاري، ويتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب تونس يومي 6 و9 سبتمبر باستاد هيئة قناة السويس

ويتجمع لاعبو منتخب مصر الثاني صباح اليوم الإثنين في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ثم تتوجه حافلة الفريق إلى الإسماعيلية لبدء معسكر الفريق، ويخوض الفريق مرانه الأول في الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس مساء اليوم الإثنين.

الاستعداد لبطولة كأس العرب

وأكد حلمي طولان أهمية المعسكر الذي يعد استعدادا قويا لبطولة كأس العرب ومنافساتها الكبيرة في الدوحة أول ديسمبر المقبل، مضيفا أن جميع أفراد الجهاز الفني سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة تليق بكرة القدم المصرية. 

قائمة منتخب مصر الثاني بمعسكر سبتمبر، فيتو
قائمة منتخب مصر الثاني بمعسكر سبتمبر، فيتو

27 لاعبا في معسكر منتخب مصر الثاني

ضمت قائمة منتخب مصر الثاني لمعسكر سبتمبر التي أعلنها حلمي طولان، مساء أمس الأحد، 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - علي لطفي - محمود جاد - عصام ثروت

خط الدفاع: محمود الونش - أحمد سامي - محمود رزق - علي الفيل - مصطفى العش - عمر جابر - كريم فؤاد - كريم حافظ

خط الوسط: يحيي زكريا - محمد النني - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد عاطف قطة - عمر الساعي- غنام محمد - مجدي أفشة - ميدو جابر - عادل ميسي - حسين الشحات - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي - ناصر منسي - حسام حسن

مجموعة مصر في كأس العرب

وأوقعت قرعة كأس العرب 2025 منتخب مصر الوطني في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات إلى جانب الفائز في مباراة التصفيات من منتخبي الكويت وموريتانيا.

بطولة كأس العرب تقام في قطر، خلال الفترة 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، على أن تكون هناك مباريات تأهيلية يومي 25 و26 من شهر نوفمبر.

الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني الذي جرى تكوينه للمشاركة في كأس العرب بقطر من حلمي طولان مديرا فنيا وأحمد حسن الصقر فى منصب مدير المنتخب، إلى جانب تعيين كل من ممدوح محمدي ومحمد نور في منصب المدربين العامين، فيما يتولى الكابتن عصام الحضري مهمة مدرب حراس المرمى وأيمن حافظ مديرا إداريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر الثاني حلمي طولان بطولة كأس العرب منتخب تونس استاد هيئة قناة السويس معسكر منتخب مصر الثاني

مواد متعلقة

تأكيدًا لـ "فيتو"، طولان يكتفي بضم ثنائي محترف لقائمة منتخب مصر الثاني

حلمي طولان: لم يحدث تنسيق مع حسام حسن قبل قائمة منتخب مصر الثاني

27 لاعبا في قائمة منتخب مصر الثاني في أول تجمع للفريق

موعد وصول بعثة تونس لخوض وديتين أمام منتخب مصر الثاني

الأكثر قراءة

قبل محاكمتها، نص أقوال أم سجدة في التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع البوري والجمبري في سوق العبور

هذه الالتزامات على وسائل الإعلام في التعامل مع الفتاوى

ارتفاع الطماطم والبطاطس والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، العنب الرومي يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

تعرف على حالة فصل الموظف من عمله وفقا لقانون الخدمة المدنية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ضوابط احتفاظ عضو مجلس النواب بوظيفته وفقا للقانون

خدمات

المزيد

مواصفات سيارات لكزس LX وRX في السوق المصرية

ضوابط احتفاظ عضو مجلس النواب بوظيفته وفقا للقانون

تعرف على حالة فصل الموظف من عمله وفقا لقانون الخدمة المدنية

آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لأداء اختبارات القدرات

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads