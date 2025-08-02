أخبار الحوادث اليوم: القبض على البلوجرين مداهم وعلياء قمرون.. الحكم بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية.. ترحيل أم سجدة إلى قسم المقطم بعد قرار حبسها

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية البلاغات المقدمة ضد عدد من البلوجرات الموجودات على موقع التيك توك وأبرزهم شاكر محظور ونعمة أم إبراهيم ومنار ميكب ولوشة وسلمى الرحالة، وآخرين بشأن استغلالهم السوشيال ميديا لبث محتويات تسيء للذوق العام، وتحمل إيحاءات وألفاظا خارجة، تسيء للذوق العام ولقيم المجتمع.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط البلوجر مداهم صانع المحتوى، نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل بالقليوبية.

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين التى أقرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود لتأمين سير انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على سوزي الأردنية “صانعة محتوى” لنشرها فيديوهات خادشة ولإساءة استخدام مواقع التواصل.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر علياء قمرون “علياء مناديل” صانعة محتوى، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثروتها.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر “مداهم” صانع محتوى، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثروته.

نفى المستشار أشرف فرحات دفاع الفنانة هند عاكف الأخبار المتداولة عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القبض على موكلته.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء إحدى السيدات بقدرتها على تسهيل إنهاء إجراءات استخراج رخص القيادة والتسيير للمواطنين، في واقعة أثارت حالة من الجدل والقلق بين المتابعين.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب بعد تداول مقطع فيديو صادم، يظهر فيه شاب يعتدي بعنف على سيدة مسنة بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مستخدمًا الحذاء في ضربها على وجهها وسط حالة من الاستياء بين الأهالي.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص وهم يحملون أسلحة بيضاء ويُخفون وجوههم أثناء التلويح بها بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

تقدم ما يقرب من 32 محاميا ببلاغات ضد 11 بلوجر بأقسام العجوزة والوراق والدقي وإمبابة بمحافظة الجيزة يتهمون البلوجرات بإنشاء الفوضى في المجتمع وإثارة البلبلة والعبارات الخادشة للحياء داخل المجتمع، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتأثير على النشء والتربح من الخارج، والاتجار بالبشر، وتقديم محتوى مخل عبر صفحاتهم.

رحلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة البلوجر أم سجدة إلى قسم شرطة المقطم بالقاهرة بعد قرار جهات التحقيق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثرواتها.

تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ للنائب العام يطالب بفحص حسابات كلا من التيك توكر شاكر و مداهم لما بدر منهما خلال بثاتهم التي يطلقونها للعامة والتى تحوي إيحاءات جنسية صريحة وغير صريحة والظهور مع شخصيات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها أمثال الهارب بهجت صابر والظهور مع سيدة تقيم بالخارج تعلن للكافة أنها تمارس البغاء.

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.

قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982

أمرت نيابة المقطم بحبس البلوجر أم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، كما أمرت بالتحفظ على هواتف المحمول التي تم ضبطها معاه أثناء القبض التحفظ على بعض مقاطع فيديو كما أمرت بسرعة إجراء التحريات.

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