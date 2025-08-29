بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط قائد سيارة ملاكي عثر عليها بموقع وفاة فتاة وإصابة قائد سيارة أوبر كانت تستقلها بطريق الساحل.

وبداية القصة عندما تلقت أجهزة الأمن يوم 18 أغسطس الجاري بلاغ بوقوع تصادم بين سيارتين عند بوابة الحمام بـ8 كيلومترات بطريق الساحل المتجه إلى الإسكندرية وقوع حالة وفاة ومصاب.

وبانتقال الخدمات المرورية وأجهزة الأمن وبالفحص تبين وفاة فتاة تدعى “آية” تستقل “أوبر” وإصابة سائق الأوبر بحالة غيبوبة وكدمات وذلك أثناء اصطدام سيارة ملاكي بهم من الخلف ولاذ قائدها بالفرار من موقع الحادث تاركًا سيارته بعد تهشمها.

وتم نقل المتوفاة والمصاب إلى المستشفى وسحب السيارتين، عبر أوناش إدارة المرور وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 2644 جنح برج العرب لسنة 2025.

وبعد 11 يومًا من غيبوبة سائق السيارة الأوبر تحسنت حالته الصحية ليدلي بأقواله مثيرة عن الواقعة للتواصل إلى هوية الجناة والسيارة المتسببة بالحادث.

وقال سائق الأوبر: أنا شغال بالعربية أوبر وكان معايا بنت عمرها تقريبًا 25 سنة في الكنبة الخلفية توفيت في الحال، واللي صدموني من الخلف 2 شباب ومعاهم 2 بنات هربوا وسابوا العربية بتاعتهم وذلك خلال سيري بالسيارة على الطريق الرئيسي بالقرب من بوابة الحمام بـ8 كيلومترات".

وأضاف: "فوجئ بسيارة مسرعة تصطدم بي من الخلف بقوة، ما أدى إلى انقلاب السيارة 3 مرات قبل أن تستقر على جانب الطريق، دخلت في حالة إغماء ولما الناس فوقتني لقيت العربية في أقصى اليمين والموجودين بموقع الحادث قاموا بإنقاذي وإبلاغ الشرطة والإسعاف التي قامت بنقلي أنا والمتوفية للمستشفى".

وفي نفس السياق قالت شقيقة المجني عليها نادية محمد في تصريحات صحفية إن شقيقتها تعمل (سيلز) في قطاع العقارات، وأنها ركبت سيارة أوبر من الساحل في طريقها للعودة إلى الإسكندرية، وتحديدًا إلى منطقة سيدي بشر، إلا أن سيارة ماركة بي إم دبليو كانت تقل شابين وفتاتين اصطدمت بسيارة التي كانت تقلها وتسببت في الحادث قبل أن يلوذ مستقليها بالفرار.

وأضافت نادية أن الحادث أسفر عن إصابة “آية” بنزيف داخلي حاد، ظهر من أنفها وأذنها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

كما كشفت والدة الضحية تفاصيل اللحظات الأخيرة، مؤكدة أنها حاولت الاتصال بابنتها بالصدفة وقت وقوع الحادث، إلا أن شخصًا غريبًا رد على الهاتف ليخبرها أن صاحبة الهاتف تعرضت لحادث.

وأضافت أنها لا تعرف راكبي السيارة المتسببة في الحادث، موضحة أن صديقة الضحية أخبرتها أنها اتصلت بها قبل الحادث، وقالت لها إنها ترغب في شراء فستان أبيض.

ولفتت إلى أن ابنتها كانت نشرت قبل فترة صورًا على حسابها الشخصي، علَّقت عليها بجملة مؤثرة قالت فيها: "يا ترى هلبس الكفن ولا الفستان".





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.