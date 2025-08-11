دفاع البلوجر "أم سجدة" يطالب برفع التحفظ على أموال موكلته

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى طلبات دفاع البلوجر "أم سجدة"، والمتهمة بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسيل أموال.



وتقدم المحامي بطلب يرفض فيه قرار التحفظ على أموال موكلته، مطالبا برفع التحفظ.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "صانعتي محتوى أم مكة وأم سجدة " قامتا بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

إساءة استخدام تلك المنصات بما يضر بالقيم المجتمعية

جاء ذلك في إطار مكافحة جرائم الإنترنت والتصدي للمحتوى المخالف للآداب العامة، وردت عدد من البلاغات ضد صانعتي محتوى قامتا بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وخرقًا للآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام تلك المنصات بما يضر بالقيم المجتمعية.

وتضمن البلاغ أيضًا التشكيك في مصادر ثروات هاتين الصانعتين، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة تلك الادعاءات، والتأكد من مدى تأثير تلك الفيديوهات على المجتمع.

وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المذكورتين، وهما ربتا منزل مقيمتان بالقاهرة والقليوبية على التوالي، حيث تم ضبطهما بعد التوصل إلى مقاطع الفيديو التي تم نشرها.

اعترفتا بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات

وعند مواجهتهما، اعترفتا بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يساهم في تحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات والشراكات مع الشركات.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن تلك التصرفات تشكل تهديدًا لسلامة المجتمع، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يسيء للأخلاق العامة أو يتعارض مع القيم المجتمعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعتي المحتوى، وجاري عرض القضية على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على زوج «أم مكة»، وذلك أثناء تواجده معها داخل القسم لمساندتها ودعمها في واقعة المشاجرة التي حدثت بينها وبين الإعلامية الشهيرة علا شوشة خلال تسجيل حلقة تلفزيونية.

