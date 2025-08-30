حريق هائل في مقلب قمامة بكرداسة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب في مقلب قمامة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع الحريق في مقلب القمامة، وعلى الفور تحركت القوات ورجال الإطفاء إلى المكان للتعامل مع النيران وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

