بينهم عمرو أديب وحسين لبيب، مرتضى منصور يتقدم بـ 40 بلاغا ضد خصومه

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بـ40 بلاغًا إلى المستشار النائب العام ضد ما وصفه بـ"الأكاذيب التي يروجها خصومه"، وذلك بعد هجوم الإعلامي عمرو أديب، عليه بسبب أزمة سحب أرض أكتوبر.



وأعلن منصور ذلك، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إنه تم تصوير مقطع فيديو وجارٍ تجهيزه وسيُذاع على خمسة أجزاء، مشيرًا إلى أن هذه المقاطع ستكشف ما وصفه بـ"فضائح لبيب وباقي أعوانه"، بالإضافة إلى “زوج الإعلامية” حسب وصفه.



وأضاف رئيس الزمالك السابق أن من يوجه هجومه إليه يتسم بـ"لوثة عقلية"، مشددًا على أن الأخطر في الأمر هو أنهم صدّقوا الأكاذيب التي يطلقونها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.