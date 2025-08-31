الأحد 31 أغسطس 2025
حوادث

القبض على سيدة شوهت وجه خطيبة "طليقها" بـ 41 غرزة في مصر القديمة

القبض على سيدة شوهت
القبض على سيدة شوهت وجهه عروسة طليقها بالقاهرة، فيتو

شكلت قوات أمن القاهرة فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات عن سيدة “مطلقة” بعد اعتدائها على عروس طليقها وتشويه وجهها بمصر القديمة، من خلال إصابتها بجروح بالغة استلزمت 41 غرزة، مستخدمة “موس”، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا وتفاعل معها الكثيرون.

وأنكرت المتهمة عقب إلقاء القبض عليها  تهمة الاعتداء على حطيبة “طليقها” وتشويه وجهها بـ"موس".


وكشفت المجني عليها وتدعى “منصورة”،  في تصريحات صحفية، أن ما تعرضت له وقع فور أن وافقت على الارتباط بعريس تقدم لخطبتها منفصل عن زوجته الأولى.

وأضافت أن خطيبها أخبرها أن طليقته اتصلت به وقامت بتهديده وقالت له: "لو خدت منصورة هحبسك وهندمك عليها”.

وتابعت: “في يوم الحادث وأنا واقفة أمام منزلي فوجئت بالمتهمة تقترب مني واعتديت علي بموس في وجهي وأسرعت بالفرار، والأهالي أسرعوا بنقلي لـمستشفى قصر العيني وقام الأطباء بتخييط الجرح في وجهي 41 غرزة، وهي هربت ومحدش عارف يوصل لها”.

واختتمت حديثها أنها قامت بتحرير محضر رسمي ضدها ومعها شهود عيان للواقعة.

وأشارت منصورة إلى أن المتهمة بعد ارتكابها جريمتها نشرت عبر وسائل التواصل منشورات تتفاخر فيها بفعلها الإجرامي، على حد قول الضحية.

 

 

