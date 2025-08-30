التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة أمريكي الجنسية، الذي عثر على جثته بشقة داخل العقار رقم 25 بشارع محيي الدين أبو العز بدائرة قسم شرطة الدقي.

وأكد التقرير الطبي المبدئي أنه المتوفى توفي إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوفاة سائح أجنبي بشقته بشارع محيي الدين أبو العز.

وانتقلت القوات والفحص تبين أن الجثة لمسن يحمل الجنسية الأمريكية فارق الحياة داخل شقته الكائنة بالعقار رقم 25، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتم على الفور جمع التحريات والمعلومات للكشف عن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

