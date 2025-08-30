السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة أمريكي الجنسية، الذي عثر على جثته بشقة داخل العقار رقم 25 بشارع محيي الدين أبو العز بدائرة قسم شرطة الدقي.

 

وأكد التقرير الطبي المبدئي أنه المتوفى توفي  إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوفاة سائح أجنبي بشقته بشارع محيي الدين أبو العز.

وانتقلت القوات والفحص  تبين أن الجثة لمسن يحمل الجنسية الأمريكية فارق الحياة داخل شقته الكائنة بالعقار رقم 25، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتم على الفور جمع التحريات والمعلومات للكشف عن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل التحقيق مع الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة طفل أثناء جراحة استئصال اللوزتين بالطالبية

ضبط 5 من قائدي السيارات لتعاطيهم المخدرات في حملة مرورية بالطرق الزراعية

بعضهم أيتام وآخرون بندفع أموال لأسرهم، اعترافات مثيرة لعصابة استغلال الأطفال في التسول بالشيخ زايد

سيارتين "اتعجنوا" ومصابين "قفزوا" من شدة الاصطدام، 10 صور ترصد حادث كورنيش المعادي المروع

التحفظ على سائق ميكروباص تسبب في إصابة 11 راكبا بدائري الشروق

مصابون وشلل مروري في تصادم مروع بين سيارتين بكورنيش المعادي (فيديو وصور)

حبس موظفين بتهمة اختلاس أموال شركة في السلام

سيارات فارهة وآيفونات وساعات باهظة الثمن، أبرز ممتلكات محمد أوتاكا وشاكر محظور وسوزي الأردنية

وضع سوزي الأردنية وعلياء قمرون على قوائم الممنوعين من السفر

حبس سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة أجنبية بمقابر الشافعي 4 أيام

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمريكي الجنسية قسم شرطة الدقى بشارع محي الدين أبو العز

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads