أخبار الحوادث اليوم: حبس اليوتيوبر هشام المصري 6 أشهر.. بطلة "مابخفش من الحكومة" في قبضة الأمن.. واعترافات المتهم بقتل زوجته بكرداسة

انتقام عاطفي، 41 غرزة تنهي حلم فتاة بالزواج في مصر القديمة
شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة جريمة انتقام عاطفي مروعة، بعدما تعرضت فتاة شابة لهجوم دموي على يد طليقة خطيبها، انتهى بإصابتها بجروح بالغة استلزمت 41 غرزة في الوجه، لتتحول لحظة الاستعداد لزفافها إلى كابوس.
شكيت في سلوكها، اعترافات المتهم بقتل زوجته بكرداسة
أدلي المتهم بقتل زوجته في كرداسة وإلقاء جثتها في الزراعات باعترافات تفصيلية عن الحادث، وتفاصيل إرتكابه للجريمة.
القبض على عاطل بتهمة فرض إتاوة على سيارات الأجرة بالقاهرة (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل لقيامه بفرض إتاوة على سيارات الأجرة بالقاهرة.
القبض على شخصين بتهمة التعدى على آخر بعين شمس (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بالتعدى على أحد المواطنين أثناء استقلالهما دراجة نارية بمنطقة عين شمس.
إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي
أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الأوسطي اتجاه مدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
ضبط عاطل مارس البلطجة على المواطنين بالمرج (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض علي عاطل لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بمنطقة المرج.
حبس اليوتيوبر هشام المصري 6 أشهر بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم،بحبس اليوتيوبر هشام المصري 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وتعويض 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط طرفي مشاجرة المرج، وبطلة "مابخفش من الحكومة" في قبضة الأمن (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة منطقة المرج، والتي وقعت أمس الجمعة، بسبب لهو الأطفال، بعد تداول صفحات مواقع التواصل لمقطع فيديو يظهر طرفاها.
هرب بأموال البضاعة، لحظة سرقة عاطل لصاحب محل بعد مغافلته (فيديو)
لحظة سرقة محل بالقاهرة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يكشف لحظة قيام أحد الأشخاص بسرقة سوبر ماركت في وضح النهار، الأمر الذي أغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وجهوا المقطع للصفحة الرسمية بوزارة الداخلية، للقبض على اللص ومعاقبته.
تفاصيل ثاني جلسات محاكمة "ابنة مبارك المزعومة" بتهمة السب والقذف
رفعت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، اليوم، ثاني جلسات محاكمة مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة"، وذلك للمداولة واتخاذ قرار بشأنها.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو هروب نزلاء من مصحة بالمقطم
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تضمن هروب عدد من نزلاء إحدى المصحات بمنطقة المقطم بالقاهرة.
