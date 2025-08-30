ضبط طرفي مشاجرة المرج، وبطلة "مابخفش من الحكومة" في قبضة الأمن (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة منطقة المرج، والتي وقعت أمس الجمعة، بسبب لهو الأطفال، بعد تداول صفحات مواقع التواصل لمقطع فيديو يظهر طرفاها.

فيديو مشاجرة فى المرج

كانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام سيدة وبصحبتها آخرين بأعمال بلطجة وترويع المارة بمنطقة المرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل)، وطرف ثانى (سيدتين وعامل) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، حيث تعدى خلالها الطرف الثانى على نجل الأولى، وقاموا بتهديدها بالإيذاء حال تصويرها لهم.

تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

