السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط طرفي مشاجرة المرج، وبطلة "مابخفش من الحكومة" في قبضة الأمن (فيديو)

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي مشاجرة منطقة المرج، والتي وقعت أمس الجمعة، بسبب لهو الأطفال، بعد تداول صفحات مواقع التواصل لمقطع فيديو يظهر طرفاها.

فيديو مشاجرة فى المرج

كانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام سيدة وبصحبتها آخرين بأعمال بلطجة وترويع المارة بمنطقة المرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل)، وطرف ثانى (سيدتين وعامل) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، حيث تعدى خلالها الطرف الثانى على نجل الأولى، وقاموا بتهديدها بالإيذاء حال تصويرها لهم. 

تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو مشاجرة فى المرج فيديو مشاجرة مشاجرة فى المرج مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

نجلة المتهم بقتل والدتها في المرج: "كنت بحاول أمنعه بس ضربني أنا كمان"

الحبس سنة لـ 4 عاطلين بتهمة التشاجر في المرج

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads