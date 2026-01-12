الإثنين 12 يناير 2026
أول تعليق من سامح شكري على تعيينه عضوا بمجلس النواب

عضو مجلس النواب 2026، قال سامح شكري، وزير الخارجية السابق وعضو مجلس النواب، إنه يعتز كثيرًا بثقة القيادة السياسية في تعيينه، مؤكدًا حرصه على أن يكون على قدر المسئولية في خدمة الشعب المصري وتعزيز مصالحه على جميع الأصعدة.

وأضاف شكري، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ومنة فاروق، أن خبرته الممتدة لنحو نصف قرن في العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية ستتيح له تقديم إسهامات إيجابية داخل البرلمان، خاصة في دعم الدور التشريعي والرقابي للمجلس.

سامح شكري: السياسة الخارجية جزء لا يتجزأ من خدمة المواطن والسياسة الداخلية

وأوضح عضو مجلس النواب أن السياسة الخارجية لا تنفصل عن السياسة الداخلية، وأن كلاهما يسعى لتحقيق مصالح المواطن المصري وتعزيز تطلعاته نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وأكد أن خبراته الدبلوماسية ستنعكس بشكل مباشر على عمله داخل لجان الشئون الخارجية والعلاقات الدولية والأمن القومي، بما يسهم في صقل الأداء البرلماني وتطوير منظومة التشريع والرقابة على الملفات الحيوية.

سامح شكري يشير إلى تحديات دولية وإقليمية معقدة وضرورة السياسة المتوازنة لمصر

وأشار سامح شكري إلى أن الملفات الخارجية شهدت تطورات متسارعة، مضيفًا أن العامين الماضيين واجهت مصر وأيضًا العالم توترات إقليمية ودولية غير مسبوقة، إلى جانب تراجع دور العمل متعدد الأطراف وظهور محاولات فرض الإرادة المنفردة في العلاقات الدولية، ما انعكس على الاستقرار العالمي.

وأكد أن مصر نجحت بفضل سياستها الخارجية الرشيدة والمتوازنة في تجنب العديد من التداعيات السلبية لهذه التغيرات، وحافظت على مصالحها الوطنية وأمنها القومي وسط بيئة دولية معقدة.

خبرة دبلوماسية طويلة ستدعم أداء سامح شكري في البرلمان وخدمة المواطن

وخلص سامح شكري إلى أن تجربته الدبلوماسية العميقة ستُمكنه من تقديم حلول واقعية ومتكاملة للملفات البرلمانية، مع التركيز على دعم مصالح المواطن المصري وتعزيز حضور مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يحقق التوازن بين السياسة الخارجية والداخلية لصالح الوطن والمواطن.

