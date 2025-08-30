هرب بأموال البضاعة، لحظة سرقة عاطل لصاحب محل بعد مغافلته (فيديو)

لحظة سرقة محل بالقاهرة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يكشف لحظة قيام أحد الأشخاص بسرقة سوبر ماركت في وضح النهار، الأمر الذي أغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وجهوا المقطع للصفحة الرسمية بوزارة الداخلية، للقبض على اللص ومعاقبته.

لحظة مغافلة صاحب محل وسرقة أمواله

ويظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بـ سرقة محل "سوبر ماركت"، بعد التأكد من عدم وجود أحد في مكان الحساب، حيث قام ذلك الشخص بأخذ الأموال التي كانت في أحد أدراج المكتب، وفر هاربًا.

وكشف أحد شهود العيان عن واقعة السرقة فقال: "هذا الشخص استغل عدم وجود صاحب المحل، لأنه كان مشغولامع سيارة البضاعة الموجودة خارج المحل، ودخل فتح درج الفلوس، وأخذ كل الأموال الموجودة به، والمشكلة أن الدرج كان فيه فلوس بضاعة... أتمنى القبض عليه بسرعة".



وقال شاهد عيان: "إن عملية السرقة حدثت في منطقة باب البحر، وتم تحرير محضر بالحادث، حتي يتم القبض عليه".

انتشار سرقة المحلات والمطالبة بالقبض على اللصوص

جدير بالذكر أن الإحصاءات تشير إلى تزايد عدد البلاغات عن سرقة المحال، التي يقوم بها أفراد أو مجموعة، حيث يظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو الموجهة للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، حيث كان معدل جرائم السرقة قد انخفض في العام الماضى، لكنه ازداد هذا العام.

ويشير تقرير مصلحة الأمن العام في 2013 إلى ارتفاع جرائم جنح السرقة من المتاجر.



ووفقًا لتقرير حصاد وزارة الداخلية 2026، فقد سجلت جرائم السرقة من المتاجر والمنازل والسيارات ارتفاعًا بلغ 7% في عام واحد، كما زادت جرائم السرقة بالإكراه والسطو بنسبة تصل إلى 45% في نهاية العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.