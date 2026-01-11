الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع إنتر ميلان 1/1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهي الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان، ونظيره نابولي، بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم 2025-2026.

وتقدم فريق إنتر ميلان عن طريق ديماركو في الدقيقة 9، ثم تعادل نابولي عن طريق ماكتومناي في الدقيقة 26.

ترتيب نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بعدما حقق 14 انتصارا وتلقى 4 هزائم، بينما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 38 نقطة، جمعها من 12 فوزا وتعادلين و4 هزائم، بعد خوض 18 مباراة.

تشكيل إنتر ميلان أمام نابولي



حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك – أتشيربي – باستوني – دينزل دومفريز

خط الوسط: نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوغلو – هنريك مخيتاريان

خط الهجوم: فيديريكو ديماركو – لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام

دكة بدلاء إنتر ميلان: كاليجاري، تاهو، دي فريج، سوتشيتش، بوني، فراتيسي، ضيوف، كارلوس أوغوستو، كوتشي، إسبوزيتو.

تشكيل نابولي أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش

خط الدفاع: بوكيما – رحماني – خوان جيسوس

خط الوسط: دي لورينزو – لوبوتكا – سكوت ماكتوميناي – سبينازولا

خط الهجوم: بوليتانو – هويلوند – إلماس

دكة بدلاء نابولي: ميريت، كونتيني، جوتيريز، بونجورنو، أوليفيرا، فيرجارا، لوكا، مازوتشي، ماريانو تشي، أمبروسيو، لانج

