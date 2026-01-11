الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع إنتر ميلان 1/1 في الشوط الأول

إنتر ميلان
إنتر ميلان
18 حجم الخط

انتهي الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان، ونظيره نابولي، بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم 2025-2026.

وتقدم فريق إنتر ميلان عن طريق ديماركو في الدقيقة 9، ثم تعادل نابولي عن طريق ماكتومناي في الدقيقة 26. 

ترتيب نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بعدما حقق 14 انتصارا وتلقى 4 هزائم، بينما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 38 نقطة، جمعها من 12 فوزا وتعادلين و4 هزائم، بعد خوض 18 مباراة.

تشكيل إنتر ميلان أمام نابولي
 

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك – أتشيربي – باستوني – دينزل دومفريز

خط الوسط: نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوغلو – هنريك مخيتاريان

خط الهجوم: فيديريكو ديماركو – لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام

دكة بدلاء إنتر ميلان: كاليجاري، تاهو، دي فريج، سوتشيتش، بوني، فراتيسي، ضيوف، كارلوس أوغوستو، كوتشي، إسبوزيتو.

تشكيل نابولي أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش

خط الدفاع: بوكيما – رحماني – خوان جيسوس

خط الوسط: دي لورينزو – لوبوتكا – سكوت ماكتوميناي – سبينازولا

خط الهجوم: بوليتانو – هويلوند – إلماس

دكة بدلاء نابولي: ميريت، كونتيني، جوتيريز، بونجورنو، أوليفيرا، فيرجارا، لوكا، مازوتشي، ماريانو تشي، أمبروسيو، لانج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نابولي الدوري الإيطالي إنتر ميلان نابولي وإنتر ميلان إنتر ميلان أمام نابولي

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لقمة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد برايتون

كأس الاتحاد الإنجليزي، برايتون يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف بالشوط الأول

محمود الخطيب يخضع لفحوصات طبية في فرنسا

غزل المحلة يعلن عن ثاني صفقات الفريق الشتوية

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

عمرو الجزار يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

تشكيل مباراة مودرن سبورت وبتروجيت في كأس عاصمة مصر
ads

الأكثر قراءة

ريال مدريد وبرشلونة يتعادلان 2-2 بعد مرور 60 دقيقة (صور)

نهائي السوبر الإسباني، ريال مدريد يتعادل مع برشلونة 2-2 في شوط أول مثير

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا 1-1 بالدوري الإيطالي (فيديو)

سموحة يخطف فوزا قاتلا من حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

محمد سيد طنطاوي يكشف السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

غارات جوية على إقليم النيل الأزرق، الجيش السوداني يقصف عربات تقل مرتزقة قرب حدود إثيوبيا

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع إنتر ميلان 1/1 في الشوط الأول

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب العراق

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخلع دون رغبة الزوج حلال؟ عالم أزهري يوضح

محمد سيد طنطاوي يكشف السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم لزوجته؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية