الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

جهود مكثفة من الإنقاذ النهري لانتشال جثة شاب غرق في نيل مصر القديمة

غرق شاب بنهر النيل
غرق شاب بنهر النيل مصر القديمة

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقاهرة جهودها لانتشال جثة شاب غرق بنهر النيل، إثر اختلال توازنه وسقوطه من أعلى مركب مستأجرة بـمنطقة مصر القديمة.


غرق شاب بنهر النيل مصر القديمة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي بغرق شاب في مياه النيل إثر اختلال توازنه وسقوطه من أعلى مركب مستأجرة أثناء حضور حفل ميلاد أحد أصدقاءه، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

 

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب أثناء حضوره حفل ميلاد أحد أصدقاءه إثر اختلال توازنه وسقوطه من أعلى مركب مستأجرة، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

