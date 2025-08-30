القبض على شخصين بتهمة التعدى على آخر بعين شمس (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخصين لقيامهما بالتعدى على أحد المواطنين أثناء أستقلالهما دراجة نارية بمنطقة عين شمس.

فيديو تعدى شخصين على مواطن بعين شمس

رصدت مديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدى على أحد المارة بالضرب حال سيرهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالب، عامل - مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة.



