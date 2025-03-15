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براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي

براءة اليوتيوبر أحمد
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار في النقد الأجنب

قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوى تعليمي، بعد اتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.

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اليوم، الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي

وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد 

وطالب محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد ببراءة موكله وانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضم صورا من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة والتي يتسلم منها المتهم التحويلات المالية، مما يؤكد أن هذه المبالغ  المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها.

كما دفع محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد بدفوع أخرى، وهي أن الضابط الذي ضبط موكله وحرر المحضر قد تضاربت أقواله في تحقيقات النيابة العامة، وأكد أن حضر جمع الاستدلالات تحرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.

كما قدم الدفاع عدة دفوع لإثبات صحة موقف موكله وأنه لم يتاجر في النقد الأجنبي، وأن هذه الأموال خاصة به ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
 

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