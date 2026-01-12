الدرندلي يشيد بأداء المنتخب قبل نصف نهائي أمم أفريقيا: نسير خطوة بخطوة نحو التتويج

18 حجم الخط

أعرب خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بوصول منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا أن الفريق يواصل إثبات قوته وتقدمه مباراة تلو الأخرى.

تصريحات خالد الدرندلي

وقال الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية: "منتخب مصر بقيادة حسام حسن يمضي قدما ويثبت أقدامه خطوة بخطوة خلال منافسات أمم أفريقيا، كل مباراة نلعبها أقوى من التي قبلها، وآخرها مواجهة كوت ديفوار".

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن البعض لم يمنح المنتخب حقه في البداية، لكن الأداء الأخير أقنع الجميع بجهود الجهاز الفني وولاء اللاعبين لمنتخب مصر.

وأشار الدرندلي إلى أن طرد محمد هاني في مباراة جنوب أفريقيا خلال دور المجموعات، كان مؤسفا، لكنه أبرز الروح القتالية للفريق بعد هذا الموقف الصعب، مشيرا إلى أن بعض الظروف الصعبة قد تتحول إلى عوامل إيجابية.

واختتم نائب رئيس اتحاد الكرة حديثه بالتعبير عن أمله في أن يسعد المنتخب جماهيره وينجح في التتويج بكأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

حسم منتخب مصر تذكرة التأهل للدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب، بعد التفوق على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (3-2)، في الدور ربع النهائي.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا

وسبق أن خاض منتخب مصر 15 مواجهة سابقة أمام منتخب السنغال في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات القارية والعالمية.

وحقق منتخب مصر خلالها 7 انتصارات على حساب السنغال، مقابل 6 انتصارات للمنتخب السنغالي وتعادلين فقط بينهما

وسجل منتخب مصر 9 أهداف في مرمى أسود التيرانجا، مقابل 7 أهداف للسنغال في مرمى الفراعنة.

مواجهات مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا

فيما اقتصرت مواجهات منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم أفريقيا على خمس مواجهات فقط جاءت نتائجها على النحو التالي:

المباراة الأولى بين مصر والسنغال في بطولة أمم أفريقيا، كانت في دور المجموعات بنسخة 1986، وانتهت بفوز السنغال بهدف دون رد.

ثم تكررت المواجهة بينهما في دور المجموعات لنسخة 2000 في ضيافة غانا ونيجيريا، وانتصرت مصر بنفس نتيجة مباراة النسخة السابقة.

وبعدها فاز منتخب مصر على السنغال في نصف نهائي 2006 بهدفين مقابل هدف التي أقيمت في القاهرة.

بعدها غابت المواجهات بين الفراعنة وأسود التيرانجا حتى نسخة 2021 بالكاميرون، حيث التقيا في المباراة النهائية، وتعادلا بدون أهداف ثم فازت السنغال بركلات الترجيح.

