تفاصيل ثاني جلسات محاكمة "ابنة مبارك المزعومة" بتهمة السب والقذف

رفعت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، اليوم، ثاني جلسات محاكمة مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة"، وذلك للمداولة واتخاذ قرار بشأنها.

وتأتي هذه الجلسة وسط أجواء مشحونة، حيث شهدت مفاجآت من محامي الدفاع، الذين قدموا دفوعًا قوية بشأن بطلان إجراءات القبض على موكلتهم.

في بداية الجلسة، فجر أحمد مهران، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمة، مفاجأة تمثلت في تأكيده أنه لا يوجد بلاغ ضد مروة يسري في الأساس، وأن البلاغ المقدم كان يتعلق بشخص آخر يدعى أحمد ج.

وأوضح مهران أن القضية لم تتطرق إلى أي أمر آخر سوى اتهام مروة بسب وقذف الفنانة وفاء عامر.

كما دفع مهران ببطلان عملية القبض والتفتيش التي تمت على موكلته، لعدم وجود حالة تلبس، مشيرًا إلى أن الشكوى كانت شفوية فقط، ولم يكن هناك إذن قضائي بالقبض عليها.

وأضاف أن تحريات الشرطة أكدت أن مروة استُدعيت لحضور التحقيقات، في حين أورد بيان وزارة الداخلية أنها تم القبض عليها.

وتابع مهران قائلًا: "إنها كانت محبوسة منذ شهر بناء على بلاغ ضد شخص آخر، دون أن يكون هناك سند قانوني لذلك".

وأوضح مهران أيضًا أنه لا يوجد دليل قانوني يدعم الاتهامات الموجهة ضد موكلته، خاصة بعد ما جاء في تقرير الفحص الفني الذي أشار إلى وجود 40 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي تُنسب إلى مروة، في حين أن التحقيقات أظهرت أن لديها فقط 3 حسابات.

وطالب مهران بإخلاء سبيل موكلته على أساس حالتها الصحية، موضحًا أنها محبوسة في قضية سب وقذف ولا يتطلب الأمر الحبس الاحتياطي.

من جهته، طالب وحيد الكيلاني، عضو آخر في هيئة الدفاع، باستبعاد كافة المستندات التي قدمها الدفاع السابق، مؤكدًا أنها تتعلق بوقائع مختلفة لا يجوز إبداؤها في المحكمة.

كما أشار إلى أنه يجب تشغيل مقطع فيديو يتضمن تصريحًا لمروة يسري حول الفنانة وفاء عامر.

بدوره، طالب هاني عوض، عضو هيئة الدفاع، بتوجيه الأنظار إلى "التيك توك" وما يحدث من جرائم عبر هذه المنصة، مؤكدًا أن القضية قد تكشف عن مخططات لضرب استقرار البلاد.

وأضاف أن القضية فتحت المجال للكشف عن قضايا أخرى مثل غسيل الأموال.

وشهدت الجلسة حالة من التوتر، حيث تعرضت مروة يسري لإغماء أثناء جلسة المحاكمة، مما استدعى رفع الجلسة لإفاقتها.

وعقب الجلسة، طالب محامو مروة بوقف الإجراءات القانونية ضدها، فضلًا عن الطلب بإحالة معدي التقارير الفنية إلى النيابة العامة للتحقيق في إمكانية حدوث تزوير في الأوراق والتقارير.

على الجانب الآخر، أبدى محامي الفنانة وفاء عامر اعتراضه على استبعاد اسم موكلته من القضية، مشيرًا إلى أن اتهامات مروة يسري تتجاوز قضية السب والقذف لتطال الدولة بأسرها، مطالبًا بحظر النشر في القضية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في وقت لاحق بعد إتمام المداولات واتخاذ القرار بشأن القضية.

