السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل ثاني جلسات محاكمة "ابنة مبارك المزعومة" بتهمة السب والقذف

مروة بنت مبارك،فيتو
مروة بنت مبارك،فيتو

 رفعت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، اليوم، ثاني جلسات محاكمة مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة"، وذلك للمداولة واتخاذ قرار بشأنها.

وتأتي هذه الجلسة وسط أجواء مشحونة، حيث شهدت مفاجآت من محامي الدفاع، الذين قدموا دفوعًا قوية بشأن بطلان إجراءات القبض على موكلتهم.

في بداية الجلسة، فجر أحمد مهران، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمة، مفاجأة تمثلت في تأكيده أنه لا يوجد بلاغ ضد مروة يسري في الأساس، وأن البلاغ المقدم كان يتعلق بشخص آخر يدعى أحمد ج.

 

وأوضح مهران أن القضية لم تتطرق إلى أي أمر آخر سوى اتهام مروة بسب وقذف الفنانة وفاء عامر.

كما دفع مهران ببطلان عملية القبض والتفتيش التي تمت على موكلته، لعدم وجود حالة تلبس، مشيرًا إلى أن الشكوى كانت شفوية فقط، ولم يكن هناك إذن قضائي بالقبض عليها. 

وأضاف أن تحريات الشرطة أكدت أن مروة استُدعيت لحضور التحقيقات، في حين أورد بيان وزارة الداخلية أنها تم القبض عليها. 

وتابع مهران قائلًا: "إنها كانت محبوسة منذ شهر بناء على بلاغ ضد شخص آخر، دون أن يكون هناك سند قانوني لذلك". 

وأوضح مهران أيضًا أنه لا يوجد دليل قانوني يدعم الاتهامات الموجهة ضد موكلته، خاصة بعد ما جاء في تقرير الفحص الفني الذي أشار إلى وجود 40 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي تُنسب إلى مروة، في حين أن التحقيقات أظهرت أن لديها فقط 3 حسابات. 

وطالب مهران بإخلاء سبيل موكلته على أساس حالتها الصحية، موضحًا أنها محبوسة في قضية سب وقذف ولا يتطلب الأمر الحبس الاحتياطي.

من جهته، طالب وحيد الكيلاني، عضو آخر في هيئة الدفاع، باستبعاد كافة المستندات التي قدمها الدفاع السابق، مؤكدًا أنها تتعلق بوقائع مختلفة لا يجوز إبداؤها في المحكمة. 

كما أشار إلى أنه يجب تشغيل مقطع فيديو يتضمن تصريحًا لمروة يسري حول الفنانة وفاء عامر.

بدوره، طالب هاني عوض، عضو هيئة الدفاع، بتوجيه الأنظار إلى "التيك توك" وما يحدث من جرائم عبر هذه المنصة، مؤكدًا أن القضية قد تكشف عن مخططات لضرب استقرار البلاد. 

وأضاف أن القضية فتحت المجال للكشف عن قضايا أخرى مثل غسيل الأموال.

وشهدت الجلسة حالة من التوتر، حيث تعرضت مروة يسري لإغماء أثناء جلسة المحاكمة، مما استدعى رفع الجلسة لإفاقتها. 

وعقب الجلسة، طالب محامو مروة بوقف الإجراءات القانونية ضدها، فضلًا عن الطلب بإحالة معدي التقارير الفنية إلى النيابة العامة للتحقيق في إمكانية حدوث تزوير في الأوراق والتقارير.

على الجانب الآخر، أبدى محامي الفنانة وفاء عامر اعتراضه على استبعاد اسم موكلته من القضية، مشيرًا إلى أن اتهامات مروة يسري تتجاوز قضية السب والقذف لتطال الدولة بأسرها، مطالبًا بحظر النشر في القضية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في وقت لاحق بعد إتمام المداولات واتخاذ القرار بشأن القضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التيك توكر مروة بنت مبارك مروة بنت مبارك احمد مهران بنت مبارك المزعومة

مواد متعلقة

بسبب إغماء المتهمة، رفع جلسة محاكمة "ابنة مبارك المزعومة" والدفاع يطلب حضور وفاء عامر

محاكمة ابنة مبارك المزعومة بتهمة سب وقذف عدد من الشخصيات، غدا

مروة "بنت مبارك" تكشف النقاب عن مصدرها في اتهام وفاء عامر بالاتجار بالبشر

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads