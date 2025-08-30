السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتقام عاطفي، 41 غرزة تنهي حلم فتاة بالزواج في مصر القديمة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة جريمة انتقام عاطفي مروعة، بعدما تعرضت فتاة شابة لهجوم دموي على يد طليقة خطيبها، انتهى بإصابتها بجروح بالغة استلزمت 41 غرزة في الوجه، لتتحول لحظة الاستعداد لزفافها إلى كابوس.

 

إصابة فتاة بـ41 غرزة بمصر القديمة

تلقى قسم شرطة مصر القديمة إشارة من مستشفى القصر العيني تفيد باستقبال فتاة تدعى “منصورة” مصابة بجرح قطعى فى الوجه يلزم 41 غرزة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

 

وبسؤال المصابة، قالت إن خطيبها المنفصل عن زوجته السابقة كان يتلقى تهديدات متكررة من طليقته التي هددت بسجنه وإفساد خطبته الجديدة، ويوم الواقعة كانت واقفة أمام منزلها فوجئت بالمتهمة تهجم عليها وتتعدى عليها بسلاح أبيض “موس” في وجهها.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لفحص ملابسات الحادث وضبط المتهمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصابة فتاة بـ41 غرزة بمصر القديمة إصابة فتاة بـ41 غرزة مصر القديمة فتاة مصر القديمة عروس مصر القديمة منطقة مصر القديمة

مواد متعلقة

جهود مكثفة من الإنقاذ النهري لانتشال جثة شاب غرق في نيل مصر القديمة

تفاصيل انهيار عقاري مصر القديمة وشبرا.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.. شهود العيان يروون تفاصيل صادمة.. التحقيقات تكشف مفاجآت.. وعمال روبابيكيا وراء كارثة بيت شارع أبو السعود

الأكثر قراءة

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

ليدز يتعادل سلبيا مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

إعلام عبري: أنباء عن اغتيال أبو عبيدة

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

ننشر أسماء 7 من مصابي حادث انقلاب عربة القطار الروسي بالضبعة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

المعاينة تكشف الأسباب الأولية لـ انقلاب عربات القطارالروسي بالضبعة

وزير النقل يتوجه لمكان حادث قطار مطروح ويكلف بتشكيل لجنة فنية لكشف الملابسات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة والد الرسول وقصة زواجه ووفاته وعمر النبي حينها

كيف يتطهر رائد الفضاء للصلاة أثناء رحلته الفضائية؟ الإفتاء توضح

هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه ؟..عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads