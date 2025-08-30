انتقام عاطفي، 41 غرزة تنهي حلم فتاة بالزواج في مصر القديمة

شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة جريمة انتقام عاطفي مروعة، بعدما تعرضت فتاة شابة لهجوم دموي على يد طليقة خطيبها، انتهى بإصابتها بجروح بالغة استلزمت 41 غرزة في الوجه، لتتحول لحظة الاستعداد لزفافها إلى كابوس.

إصابة فتاة بـ41 غرزة بمصر القديمة

تلقى قسم شرطة مصر القديمة إشارة من مستشفى القصر العيني تفيد باستقبال فتاة تدعى “منصورة” مصابة بجرح قطعى فى الوجه يلزم 41 غرزة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال المصابة، قالت إن خطيبها المنفصل عن زوجته السابقة كان يتلقى تهديدات متكررة من طليقته التي هددت بسجنه وإفساد خطبته الجديدة، ويوم الواقعة كانت واقفة أمام منزلها فوجئت بالمتهمة تهجم عليها وتتعدى عليها بسلاح أبيض “موس” في وجهها.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لفحص ملابسات الحادث وضبط المتهمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

